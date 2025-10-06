Your browser does not support the video tag.

جدّدت الحاجة تهاني منذر، والدة الشهيد حسين محمد موسى، عهدها مع قيادة المقاومة وأمينها العام الشيخ نعيم قاسم، وذلك في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الامينين، مؤكدة أنّ دماء الشهداء الطاهرة ستبقى المنارة التي تهدي إلى درب الحق، والعنوان الأصدق لانتصارات المقاومة.

وقالت إنّ هذه التضحيات العزيزة على القلوب لم ولن تذهب سدى، بل هي الطريق المؤكد لتحقيق العدالة ودحر الباطل، مشدّدة على أنّ دماء فلذات الأكباد هي التي تصنع المستقبل المشرق للأمة وتكتب فصول الحرية والكرامة.

