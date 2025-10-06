خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
عوائل الشهداء تعاهد سيد شهداء الأمة.. تضحياتك عنوان الانتصارات

2025-10-06 11:26
علي الأكبر البرجي - مراسل

جدّدت الحاجة تهاني منذر، والدة الشهيد حسين محمد موسى، عهدها مع قيادة المقاومة وأمينها العام الشيخ نعيم قاسم، وذلك في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الامينين، مؤكدة أنّ دماء الشهداء الطاهرة ستبقى المنارة التي تهدي إلى درب الحق، والعنوان الأصدق لانتصارات المقاومة.

وقالت إنّ هذه التضحيات العزيزة على القلوب لم ولن تذهب سدى، بل هي الطريق المؤكد لتحقيق العدالة ودحر الباطل، مشدّدة على أنّ دماء فلذات الأكباد هي التي تصنع المستقبل المشرق للأمة وتكتب فصول الحرية والكرامة.

شهداء المقاومة الإسلامية السيد حسن نصر الله إنا على العهد
