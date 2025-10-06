خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
الوجه الآخر للشهيد الهاشمي.. الإنسان القريب من القلوب

2025-10-06 13:25
حسن شريم - محرر

في هذا الفيديو، نحكي عن الوجه القريب من الناس للأمين العام لحزب الله سماحة السيد الشهيد هاشم صفي الدين.

من بلدة دير قانون النهر، يروي رئيس البلدية السابق وإمام البلدة كيف كان الشهيد قريبًا من هموم الناس، يتابع قضاياهم، يسمع لهم، ويهتم بتفاصيل حياتهم اليومية.

لم يكن بعيدًا ولا مغلقًا في موقعه، بل كان حاضرًا بينهم، بسيطًا، متواضعًا، ومحبًّا.. رجل يعرفه الناس باسم ووجه ويد تمتد للمساعدة.

حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الضاحية الجنوبية السيد هاشم صفي الدين الجنوب معركة أولي البأس إنا على العهد شهداء على طريق القدس
