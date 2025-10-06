المقال التالي المساس برخصة "رسالات".. كيدية سياسية لا تطبيق قانون
تحقيقات ومقابلات
الوجه الآخر للشهيد الهاشمي.. الإنسان القريب من القلوب
في هذا الفيديو، نحكي عن الوجه القريب من الناس للأمين العام لحزب الله سماحة السيد الشهيد هاشم صفي الدين.
من بلدة دير قانون النهر، يروي رئيس البلدية السابق وإمام البلدة كيف كان الشهيد قريبًا من هموم الناس، يتابع قضاياهم، يسمع لهم، ويهتم بتفاصيل حياتهم اليومية.
لم يكن بعيدًا ولا مغلقًا في موقعه، بل كان حاضرًا بينهم، بسيطًا، متواضعًا، ومحبًّا.. رجل يعرفه الناس باسم ووجه ويد تمتد للمساعدة.