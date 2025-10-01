خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ضباط صهاينة: مخطط ترامب سيخفّض الحافزية لتجنيد الاحتياط

لبنان

النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا
لبنان

النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا

2025-10-06 13:44
29

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، أن مجتمع المقاومة الواعي والمثقف والمؤمن والعقائدي، يدرك تمامًا ما يدور حوله، ويعرف المخاطر، وسيسجل في إستحقاق الإنتخابات النيابية القادمة حضورًا شعبيًا كبيرًا، ونسبة اقتراع، لم يسبق لها مثيل.

وخلال كلمة له في احتفال ذكرى أربعين فقيد الجهاد والمقاومة الحاج يحي اسكندر "أبو طالب"، أقيم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل، أضاف النمر: "سوف يفاجأ الجميع في هذا الوطن، بأن مجتمع المقاومة حاضر للتحدي، إذا فرض عليه ذلك".

ولفت إلى أن "تجربة البلديات حاضرة في أذهان الجميع، حيث أثبت هذا المجتمع، أن هذه الاستحقاقات وجودية بالنسبة إليه".

ورأى النمر أن هناك من يريد تأجيل الانتخابات النيابية، ظنًا منه أنه بذلك يمدد عمر هذه الحكومة، باعتبارها معنية بسحب سلاح حزب الله.

وأضاف: "نحن نقول لهؤلاء أنتم واهمون، لأن سلاح حزب الله في أمان، ولا يمكن أن نتكلم بهذا الموضوع، طالما هنالك عدو موجود، ويحتل أرضًا لنا وبالتالي هذا خيار محسوم".

وخاطب النمر أولئك الواهمين بالقول: "اذا كنتم تعتبرون أنه يمكن إحداث خرق ما في جبهة المقاومة وحلفائها أيضًا، فأنتم واهمون، لأن المقاومة مع جبهتها اليوم هي أقوى حضورًا وأشد عودًا وأصلب مما كانت عليه".

وحذر من نوايا العدو الصهيوني الغادر، مؤكدًا "أننا سنقاتله قتالًا كربلائيًا، وأن المجاهدين قد جهزوا انفسهم لمثل هذه المرحلة، وسنقاتل وندافع عن بلدنا، ولدينا الأمل الكبير أننا سننتصر في هذه المعركة باذن الله".

الكلمات المفتاحية
حزب الله البقاع حسين النمر
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يعلن بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية
وزير الصحة يعلن بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية
لبنان منذ 51 دقيقة
النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا
النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا
لبنان منذ ساعة
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
لبنان منذ ساعتين
جشي: المقاومة باقية طالما أن هناك احتلال وتهديد من قبل الصهاينة
جشي: المقاومة باقية طالما أن هناك احتلال وتهديد من قبل الصهاينة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا
النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا
لبنان منذ ساعة
المساس برخصة
المساس برخصة "رسالات".. كيدية سياسية لا تطبيق قانون
خاص العهد منذ ساعة
الوجه الآخر للشهيد الهاشمي.. الإنسان القريب من القلوب
الوجه الآخر للشهيد الهاشمي.. الإنسان القريب من القلوب
تحقيقات ومقابلات منذ ساعة
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة