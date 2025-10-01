أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، أن مجتمع المقاومة الواعي والمثقف والمؤمن والعقائدي، يدرك تمامًا ما يدور حوله، ويعرف المخاطر، وسيسجل في إستحقاق الإنتخابات النيابية القادمة حضورًا شعبيًا كبيرًا، ونسبة اقتراع، لم يسبق لها مثيل.

وخلال كلمة له في احتفال ذكرى أربعين فقيد الجهاد والمقاومة الحاج يحي اسكندر "أبو طالب"، أقيم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل، أضاف النمر: "سوف يفاجأ الجميع في هذا الوطن، بأن مجتمع المقاومة حاضر للتحدي، إذا فرض عليه ذلك".

ولفت إلى أن "تجربة البلديات حاضرة في أذهان الجميع، حيث أثبت هذا المجتمع، أن هذه الاستحقاقات وجودية بالنسبة إليه".

ورأى النمر أن هناك من يريد تأجيل الانتخابات النيابية، ظنًا منه أنه بذلك يمدد عمر هذه الحكومة، باعتبارها معنية بسحب سلاح حزب الله.

وأضاف: "نحن نقول لهؤلاء أنتم واهمون، لأن سلاح حزب الله في أمان، ولا يمكن أن نتكلم بهذا الموضوع، طالما هنالك عدو موجود، ويحتل أرضًا لنا وبالتالي هذا خيار محسوم".

وخاطب النمر أولئك الواهمين بالقول: "اذا كنتم تعتبرون أنه يمكن إحداث خرق ما في جبهة المقاومة وحلفائها أيضًا، فأنتم واهمون، لأن المقاومة مع جبهتها اليوم هي أقوى حضورًا وأشد عودًا وأصلب مما كانت عليه".

وحذر من نوايا العدو الصهيوني الغادر، مؤكدًا "أننا سنقاتله قتالًا كربلائيًا، وأن المجاهدين قد جهزوا انفسهم لمثل هذه المرحلة، وسنقاتل وندافع عن بلدنا، ولدينا الأمل الكبير أننا سننتصر في هذه المعركة باذن الله".

