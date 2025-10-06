



استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون صباح اليوم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين واجرى معه جولة افق تناولت عددا من مواضيع الساعة بما في ذلك جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.

واطلع الوزير ناصر الدين رئيس الجمهورية على نتائج مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية التي انعقدت في الدوحة عاصمة قطر، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في القمة والتي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي بين لبنان وهذه الدول، ومنها قطر التي نوّه الوزير ناصر الدين بدعمها المستمر للبنان على المستويات كافة وخصوصا على المستوى الصحي.

وأوضح الوزير ناصر الدين أن اللقاءات التي عقدها افسحت في المجال امام تبادل الخبرات ولا سيما في مجال إدارة القطاع الصحي حيث تبرز الخبرات اللبنانية المتقدمة.

كما كانت مناسبة طلب خلالها وزير الصحة دعم وزراء الدول الذين التقاهم للبنان في مجال تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاولية التي تضررت جزئيا او دمرت كليا خلال الحرب الأخيرة على لبنان، حيث اكد الحاجة الماسة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية.

وأوضح الوزير ناصر الدين أنه اطلع من التقى بهم من الوزراء والمسؤولين على التقدم الإصلاحي الحاصل داخل وزارة الصحة.

وذكر أن من ضمن اللقاءات أيضا كان اللقاء مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي حيث تناول البحث معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني ومنها إمكانية تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي، وتمّ التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون بين الوزارة وصندوق قطر للتنمية.

ولفت الوزير ناصر الدين الى أن لقاءاته أيضًا مع وزيري الصحة المصري والبحريني كانت مثمرة في مجال التعاون الصحي.

