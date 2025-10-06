دعا بابا الفاتكيان ليو الرابع عشر القادة السياسيين إلى "الالتزام" بالمفاوضات الجارية بين "إسرائيل" وحركة حماس، وقال إنها "أظهرت مؤخرًا خطوات مهمة إلى الأمام".

وفي كلمة ألقاها في ختام قداس في ساحة القديس بطرس، ندّد البابا ليو الرابع عشر بـ"المعاناة الهائلة" التي يعاني منها سكان غزة، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق "سلام" بين "إسرائيل" وحماس "في أقرب وقت ممكن".

كذلك استقبل بابا الفاتيكان وفدًا من الشبيبة المسيحية في فلسطين "شبيبة موطن يسوع" التي تزور إيطاليا في يوبيل الرجاء.

الشبيبة أطلقت على رحلتها شعار "من فلسطين، نحمل الرجاء"، وقالت إن "هذا اللقاء يعمّق انتماءنا للكنيسة الجامعة، ويجدّد فينا الإيمان، ويزيدنا رجاءً بوجودنا كجسد واحد في كنيسة المسيح، فنشهد له بشجاعة في هذه الأوقات الصعبة".

