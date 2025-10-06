نشرت وزارة الحرب "الإسرائيلية" حصيلة قتلى جيش الاحتلال في العدوان الذي يشنّه على قطاع غزة منذ عاميْن.

وأشارت الوزارة إلى أنّه "منذ السابع من تشرين الأول، سقط 1152 قتيلاً من قتلى معارك "إسرائيل"،حوالي 42% (487) منهم دون سن 21 و141 قتيلًا فوق سن الأربعين".

وبحسب الوزارة، أُضيف أكثر من 6500 فرد إلى عائلات القتلى في "إسرائيل". خلال العام الأخير وحده، أُضيف 262 قتيلًا إلى قائمة قتلى معارك "إسرائيل"، وأكثر من 1300 فرد جديد إلى دائرة القتلى.

وأوضحت وزارة الحرب إلى أنّه "منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم، سقط 1152 قتيلًا من قتلى معارك "إسرائيل": 1035 من الجيش "الإسرائيلي": من بينهم 43 من أعضاء مجموعات التأهب– إلى جانب 100 من شرطة "إسرائيل"، 9 من جهاز الشاباك، و8 من مصلحة السجون "الإسرائيلية"".

وتابعت الوزارة: "حوالي 42% من القتلى (487) هم دون سن 21 وفي الخدمة الإلزامية، 337 تتراوح أعمارهم بين 22 و30، 187 بين 31 و40، و141 فوق سن الأربعين".

ووفق الوزارة، سقط 318 من أفراد الاحتياط في مختلف الجبهات، إلى جانب 283 من جنود الخدمة الدائمة و43 من أعضاء مجموعات التأهب الذين قُتلوا خلال الهجوم في 7 تشرين الأول"، ومن بين القتلى أيضًا 508 من جنود الخدمة الإلزامية.

