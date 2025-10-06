خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
 احتياط الغاز الإيراني يرتفع بمقدار 10 تريليونات قدم مكعب مع اكتشاف حقل جديد
 احتياط الغاز الإيراني يرتفع بمقدار 10 تريليونات قدم مكعب مع اكتشاف حقل جديد

2025-10-06 14:59
أعلن وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد عن اكتشاف حقل جديد للغاز، ما يرفع احتياط الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الغاز الطبيعي بمقدار 10 تريليونات قدم مكعب.

وقال باكنجاد في تصريحات متلفزة اليوم الاثنين 06 تشرين الأول/أكتوبر 2025: " نزف لشعبنا الكريم والعزيز، بشارة اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والنفط".

أضاف: "بناءً على الإجراءات المتّخذة في عمليات الاستكشاف في حقل بازن في المنطقة الجنوبية من محافظة فارس وعلى طول الجزء الشمالي من محافظة بوشهر، تمّ اكتشاف احتياطيات جديدة".

وأوضح أن "حقل بازن يقع على بُعد حوالي 21 كيلومترًا من مدينة جم، وبفضل جهود الاستكشاف، زاد احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي بمقدار 10 تريليونات قدم مكعب". 

وتابع: "بعد توقف دام نحو 8 سنوات من أعمال الاستكشاف، استؤنفت أعمال الاستكشاف، حيث اكتمل حفر البئر الاستكشافية الثانية في هذا الحقل منذ مدة، وبناءً على الاختبارات التي أُجريت على البئر الثانية، حققنا هذا الإنجاز المتميّز".

وأردف وزير النفط الإيراني: "لكي نتمكّن من تكوين فكرة وتصور دقيقين عن حجم الاحتياطيات الكبيرة المكتشفة في حقل بازان للنفط والغاز، يجب أن أقول إن هذا الحقل يحتوي على 10 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وإذا أخذنا في الاعتبار معدل استخراج 70% من حقول الغاز في البلاد، فإننا نصل إلى رقم سحب يبلغ 7 تريليونات قدم مكعب، أي ما يعادل 7000 يوم إنتاج لمرحلة واحدة من حقل بارس الجنوبي، الذي يحتوي على ما يقارب 17 إلى 18 عامًا من إنتاج الغاز لمرحلة واحدة من حقل بارس الجنوبي، وبالتالي فهو رقم كبير".

