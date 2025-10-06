في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله وصفيّه؛ السيد هاشم صفي الدين، نظّمت الجمعيات والملتقيات والمنتديات الثقافية اللبنانية، بالتعاون مع "اتحاد الكتّاب اللبنانيين"، "مهرجان الأمناء الشعري الأول"، وذلك في مرقد السيد الهاشمي في بلدة دير قانون النهر، بحضور نخبة من الشعراء العرب، وشخصيات دينية واجتماعية، وحشد من الأهالي.

استُهِلّ المهرجان بعرض الفيلم الفنّي "حارسا أحلامنا" الذي تناول مسيرة السيدَيْن الشهيدَين ودلالات حضورهما في الوعي المقاوم، ثم ألقى كلٌّ من الشعراء أحمد بخيت من مصر، علوي الغريفي من البحرين، أحمد الحريشي من المغرب، صلاح أبو لاوي من فلسطين، فاتحة معمري من الجزائر، نجاح العرسان من العراق وفاروق شويخ من لبنان؛ ألقوا قصائدهم التي تناولت سيرة الشهيد الهاشمي ومكانته في الوجدان الشعري والأدبي.

ويأتي هذا المهرجان تأكيدًا على دور الكلمة والشعر في تخليد الشهداء وصَوْن القيم التي ضحّوا من أجلها، وترسيخ حضورهم في الذاكرة الوطنية والثقافية اللبنانية والعربية.

