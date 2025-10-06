سيرتفع عدد المتأهلين إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم في شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع اقتراب الانتهاء من التصفيات في اتحادات قارية مختلفة، حيث ستقام المباريات بين 8 و14 تشرين الأول خلال فترة التوقف الدولي.

وسيعرف في نهاية عام 2025، هوية 42 من أصل 48 مشاركًا في كأس العالم، مع اللجوء للملحق لتحديد آخر المتأهلين.

وفي ما يأتي احتمالات التأهل إلى النهائيات التي ضمِن حتى الآن 18 منتخبًا خوضها، من بينها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك التي ستستضيف البطولة العام المقبل.

بالنسبة لأوروبا، فمن المرجح أن يشهد شهر تشرين الأول إعلان اسم أولى المنتخبات المتأهلة عن تصفيات أوروبا، لكن ذلك سيخضع لشروط صارمة، حيث إنّه ستتأهل كرواتيا في 12 الجاري إذا فازت على تشيكيا وجبل طارق، وفيما لو فشلت تشيكيا في هزيمة جزر فارو. وإذا فازت على تشيكيا وتعادلت مع جبل طارق، وخسرت تشيكيا أمام جزر فارو.

هذا، وستتأهل فرنسا إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وتعادلت أيسلندا مع أوكرانيا، وإذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وخسرت أيسلندا أمام أوكرانيا، وفشلت أوكرانيا في هزيمة أذربيجان، في حين ستتأهل سلوفاكيا في 13 تشرين الأول/أكتوبر إذا فازت على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ، وفشلت ألمانيا في هزيمة لوكسمبورغ، وانتهت مباراة أيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعادل.

إلى ذلك، ستتأهل سويسرا إذا فازت على السويد وسلوفينيا، وفشلت كوسوفو في الفوز على سلوفينيا والسويد، فيما ستضمن إنجلترا التأهل في 14 الجاري إذا فازت على لاتفيا، ولم تفز صربيا في مباراتَيها ضد ألبانيا وأندورا، وستتأهل البرتغال إذا تغلبت على جمهورية أيرلندا والمجر، وفشلت أرمينيا في الفوز ضد المجر وجمهورية أيرلندا، في حين ستتأهل إسبانيا إذا فازت على جورجيا وبلغاريا، وفشلت تركيا في هزيمة بلغاريا، وانتهت مباراة تركيا وجورجيا بالتعادل.

وبالنسبة إلى قارة إفريقيا، فمن المتوقع أن تتأهل مصر الأربعاء بحال فوزها على جيبوتي في الدار البيضاء، أو فشل بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون، فيما ستتأهل الجزائر الخميس بحال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزامبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزامبيق.

أمّا كونكاكاف التي تأهل منها الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا والباراغواي، فمن المتوقع أن تتأهل هندوراس في 14 تشرين الأول/أكتوبر إذا فازت على كوستاريكا وهايتي، مع انتهاء مواجهتَي نيكاراغوا ضد هايتي وكوستاريكا ضد نيكاراغوا بالتعادل، في حين ستتأهل جامايكا إذا فازت على كوراساو وبرمودا وفشلت كوراساو في هزيمة ترينيداد وتوباغو ولم تفز ترينيداد وتوباغو في مباراتيها ضد برمودا وكوراساو.

وبعد تأهل ستة منتخبات حتى الآن من آسيا هي اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية وأستراليا، تخوض ستة منتخبات أخرى الدور الرابع في الدوحة وجدة بين 8 و14 الجاري.

وستخوض قطر والإمارات وعمان مباريات المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم، على أن يتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة في تشرين الثاني/نوفمبر تؤهِّل إلى الملحق.

