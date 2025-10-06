خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الموسوي: المقاومة ضمانة النصر والوحدة الوطنية
الموسوي: المقاومة ضمانة النصر والوحدة الوطنية

2025-10-06 22:24
بلال الموسوي - مراسل

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إبراهيم الموسوي أنّ" المقاومة رغم كلّ الضغوطات والعقوبات والتهديدات، ما زالت بفضل صدقها ومصداقيتها وأخلاقياتها تحظى بدعم وطني واسع، وهي عابرة للمناطق والطوائف، وتمتلك القدرة على بناء وحدة وطنية حقيقية حول قواسم مشتركة تخدم الوطن وأهله".

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي أُقيم في بلدة ميسلون البقاعية لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المجاهد علي الوز، بحضور حشد من فعاليات البلدة وأهالي الشهداء والمجاهدين شدد الموسوي على أنّ "المقاومة وجمهورها وعوائل شهدائها وجرحاها يستحقون كلّ التقدير والوفاء؛ لأنهم خاضوا أشرف الحروب ضدّ أكثر الأعداء خطورة على الوطن والأمة والإنسانية جمعاء، وهو العدوّ الصهيوني".

وقال الموسوي، إن هؤلاء " قدّموا في سبيل ذلك أغلى التضحيات من القادة الشهداء وسائر الشهداء الأبرار، وعلى رأسهم سماحة سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله وصفيه السيد هاشم صفي الدين، تأكيدًا على نهج الصدق والثبات والوفاء على الخط الحسيني".

وتحدث الموسوي عن الإرث العظيم الذي تركه الشهداء للأمة، وما زرعوه من معاني العزة والكرامة، مشيرًا إلى الإنجازات الكبرى التي حققوها على مستوى الوطن والأمة، وإلى أهمية الدور الذي أدّاه المجاهدون والشهداء في إحياء الثقة بقدرة الأمة على تحقيق النصر وبناء معادلات القوّة والردع والحماية.

وختم الموسوي مؤكدًا العهد لسيد شهداء الأمة وكلّ  الشهداء بالبقاء والثبات على نهجهم، مشددًا على أنّ هذا الثبات من جمهور المقاومة وصبرَه وولاءه للقيادة هو الضمانة الحقيقية لإسقاط كلّ المؤامرات وإفشال أهداف العدوان ضدّ الوطن والأمة.

