شدّد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ الحاج حسين النمر، خلال كلمة ألقاها في احتفال الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة اللبوة في مجمع الشهيد محمد سرور، على أنّ المقاومة بالنسبة إلى حزب الله "خيار نهائي لا رجعة عنه"، مؤكدًا أنّ "السلاح والمقاومة صنوان، ولن نسلّم رقابنا إلى الذبّاح. نموت أو ننتصر وسلاحنا بأيدينا".

وقال النمر، إنّ لبنان هو "وطن نهائي لجميع أبنائه"، مضيفًا: "نحن لا نريد وطنًا لنا وحدنا، بل وطنًا لكل اللبنانيين، لكن يجب أن يعرف الجميع أنّنا الأحرص على هذا الوطن، وأنّ أي شبر من أرضه تحت الاحتلال هو انتقاص من السيادة والكرامة، ومن واجبنا الدفاع عنه واستعادته إلى أصحابه".

وشدّد النمر على أنّ المقاومة "ليست خيارًا ظرفيًا، بل هي مبدأ وواجب شرعي"، لافتًا إلى أنّ "أميركا و"إسرائيل" لا تملكان أصدقاء حقيقيين، بل أدوات تخدم مصالحهما". وأكد أنّ "من يقبل العيش بذلّ وخضوع لهما، فذلك شأنه، أما نحن فتعلمنا أن الحياة لا تكون ذات قيمة إلا بكرامة وعزّة".

وتطرّق النمر إلى الاستحقاق النيابي المقبل، مؤكدًا أنّ حزب الله "يتمسّك بإجراء الانتخابات في موعدها وعلى القانون النسبي الحالي"، معتبرًا أنّ هناك من "لا يريد الانتخابات؛ لأنه يريد تمديد عمر الحكومة العاجزة". وأضاف: "موضوع السلاح انتهى بالنسبة إلينا، لن نسلّمه؛ لأنه أساس وجودنا وحمايتنا".

كما أكد متانة التحالف بين حركة أمل وحزب الله، واصفًا إياه بأنه "تحالف الجسد الواحد"، مشيرًا إلى أنَّه "لا يمكن فصل الرأس عن الجسد. نحن قيادة وشعب ومجتمع واحد. معركتنا واحدة ودماؤنا واحدة".

ودعا النمر أبناء المجتمع المقاوم إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً: "لن نقبل أن تكون نسبة التصويت أقل من سبعين بالمئة"، وموجّهًا رسالة إلى الخصوم السياسيين: "من يطرح نزع سلاح المقاومة أو إنهاء وجودنا، فليعلم أنّه سيكون منزوع الوجود من بيئتنا".

وشهد الاحتفال حضور النائب ملحم الحجيري وفعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، واختُتم بتوزيع دروع تقديرية على عوائل الشهداء؛ تقديراً لتضحياتهم وصمودهم.

الكلمات المفتاحية