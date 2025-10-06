خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أمين سر الفاتيكان:
أمين سر الفاتيكان: "إسرائيل" ترتكب مجزرة في غزة 

2025-10-06 23:07
انتقد أمين سر دولة الفاتيكان أحد كبار نواب البابا ليو؛ الكاردينال بيترو بارولين، بشدّة "المجزرة المستمرّة التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، في واحدة من أعنف انتقادات الكنيسة الكاثوليكية للحرب "الإسرائيلية" على القطاع.

وقال بارولين، في مقابلة مرتبطة بالذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب "الإسرائيلية" على غزة: "يبدو واضحًا أنّ الحرب التي يشنّها الجيش "الإسرائيلي" للقضاء على مسلحّي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس تتجاهل أنّ أمامه شعبًا أعزل منهك القوى، في أرض دُمّرت مبانيها".

وأضاف: "يبدو واضحًا أنّ الأسرة الدولية عاجزة، والدول القادرة على التأثير لم تفعل شيئًا حتى الآن لوقف المجزرة".

وتابع بارولين قائلًا: "لا يكفي أنْ تقول (الأسرة الدولية)، إنّ ما يحدث غير مقبول ثم تسمح باستمراره. عليها أنْ تطرح أسئلة جدّية حول مشروعية استمرار تزويد الأطراف بالسلاح الذي يُستخدَم ضد المدنيين".

جدير بالذكر أنّ البابا ليو الذي انتُخب في مايو/أيار 2025 بعد وفاة البابا فرنسيس، صعّد من انتقاده لـ"إسرائيل" بسبب حربها على القطاع، وطالبها بـ"السماح بدخول المزيد من المساعدات".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يشنّ كيان الاحتلال الصهيوني، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وذلك برغم أوامر "محكمة العدل الدولية" بوقف هذه الحرب والامتثال للقانون الدولي.

وخلّفت الإبادة أكثر من 67,160 شهيدًا و169,679 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين، ومجاعة متصاعدة، جرّاء حصار الاحتلال للقطاع ومنعه المساعدات والغذاء عن سكّانه.

