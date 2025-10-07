اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء بالذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى، وكتبت العديد من المقالات التي تعيد بيان حيثيات وآثار هذه العملية، وأين وصلت نتائج الحرب في غزة اليوم.

الخطة الأميركية - "الإسرائيلية" التي أحبطها طوفان الأقصى

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "كيهان": "قبل أيام قليلة من السابع من تشرين الأول 2023، أعلن جيك سوليفان انتهاء القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى خطة "إبراهام"، مُعلنًا عن هيكلية الشرق الأوسط الجديدة؛ ومع عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أصبحت خطة "إبراهام" هباءً، وأصبحت فلسطين القضية الأولى عالميًا".

ورأت أن عملية طوفان الأقصى تكتسب أهمية خاصة، والسبب في ذلك ليس فقط الخسائر الفادحة وغير المسبوقة التي تكبدها الصهاينة، بل كان توقيت هذه العملية بنفس أهمية العملية نفسها، إذ أحبطت جميع المخططات الشريرة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بما في ذلك مخطط هندسة الشرق الأوسط الجديد.

وتابعت: "في هذه الأثناء، نفذ الشباب الفلسطيني هذه العملية في وقت كانت فيه الأوضاع في غزة والفلسطينيين حرجة بشكل غريب وغير مسبوق".

ولفتت إلى أن عملية 7 أكتوبر التاريخية جاءت في سياق كان فيه قطاع غزة تحت حصار كامل لسنوات، حيث بدأ الصهاينة في بناء جدار عازل حديث حول غزة منذ عام 2017، وتم بناء هذا الجدار في عام 2021. وكان بناء الجدار هو المرحلة الأخيرة من مشروع ضخم من شأنه أن يحول غزة إلى أكبر سجن على وجه الأرض.

العالم ضد "إسرائيل"

بدورها، ذكرت صحيفة "وطن أمروز": "ربما يكون يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 هو أهم يوم في تقويم القرن الحادي والعشرين حتى الآن؛ اليوم الذي عطلت فيه حماس، من خلال عملية طوفان الأقصى، جميع معادلات الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا وحاصرته في خطر وجودي غير مسبوق منذ نشأته، والآن، في الذكرى عملية طوفان الأقصى، يمكننا الحصول على تقدير دقيق لنتائج هذه العملية".

وأضافت: "دمرت عملية طوفان الأقصى جميع جهود مؤسسي ومسؤولي الكيان الصهيوني على مدى السنوات السبعين الماضية لخلق ردع كامل ضد جيرانه. وعلى الرغم من أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يحاول التغطية على هذه الحقيقة بالعنف والجرائم، إلا أن الحقيقة هي أن العدو المحتل، على الرغم من العنف والجرائم غير المسبوقة في العامين الماضيين، لم يتمكن من إخفاء الحقائق المتعلقة بتدمير ردعه. وخاصة في حرب الـ 12 يومًا مع إيران، على الرغم من أن الكيان الصهيوني كان قادرًا على استخدام الدعم غير المسبوق من الحكومة الأميركية وإلحاق الضرر بإيران، فمن الذي سيخفي الرسالة التي مفادها أن الصواريخ الباليستية الإيرانية ضربت "تل أبيب" و"حيفا" ومستوطنات صهيونية أخرى؟ فخلال حرب الـ 12 يومًا، انفجرت مئات الرؤوس الحربية التي تتراوح أوزانها بين 500 كيلوغرام إلى 2 طن في قلب "تل أبيب" و"حيفا" و"بئر السبع"؛ وهو حدث غير مسبوق منذ نشأة الكيان الصهيوني".

وأردفت: "قبل عملية طوفان الأقصى، كانت عملية تطبيع العلاقات بين الدول العربية والإسلامية والعدو الصهيوني جارية. وتمكن الكيان الصهيوني من فتح سفارات في بعض العواصم العربية، بينما أقامت دول أخرى، مثل السعودية، علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني سرًا، ووضعت إعلان تطبيع العلاقات معه على جدول أعمالها. وقد بلغت هذه القضية من الخطورة ما دفع الكيان الصهيوني إلى السعي لإقامة علاقات اقتصادية مستدامة مع دول المنطقة، وفي الواقع، نُسيت فلسطين، لكن مشروع التطبيع قد سقط الآن، ومن غير المرجح أن ينجح ترامب في إحيائه".

وتابعت: "كما أدت عملية طوفان الأقصى وجرائم الكيان الصهيوني في غزة خلال العامين الماضيين إلى عودة القضية الفلسطينية إلى الصدارة في اهتمامات العالم الإسلامي، وليس العالم الإسلامي فحسب، بل يمكننا القول بجرأة إن فلسطين أصبحت الآن القضية الأهم في العالم، وقد لفتت هذه القضية انتباه المسلمين وشعوب العالم مجددًا إلى هذا الظلم التاريخي، وتوصل الجميع إلى توافق في الآراء بشأن إنهاء هذا الظلم التاريخي".

واستطردت: "كما أنه منذ تأسيس الكيان الصهيوني، لم يكن مكروهًا بهذا القدر في الرأي العام العالمي. وقد أدت مظاهرات مئات الآلاف حول العالم إلى الاعتراف بالعدو الصهيوني في الرأي العام العالمي ككيان إجرامي وشر مطلق. وعلى مدى نحو 80 عامًا، حاول اليهود الصهاينة تصوير أنفسهم على أنهم شعب مضطهد ومظلوم من خلال الحكومات الغربية ووسائل الإعلام الرئيسية في العالم. وكانت الأساطير التي خلقوها حول الهولوكوست قصة للتغطية على الجرائم في الأرض المحتلة، لكن طوفان الأقصى دمر كل هذه الجهود، والآن، يعترف الجميع في أن العدو الصهيوني قد فقد الرأي العام العالمي بسبب جرائم نتنياهو في العامين الماضيين".

يأس ترامب من البنى الاقتصادية

في سياق آخر، قالت صحيفة "رسالت" إن ثنائية البنية والفاعل هي شكل هندسي غير مرئي ولكنه معروف في النظام الدولي. وبناءً على ذلك، وحتى في بعض الحالات، فإن تغيير سلوك الجهات الفاعلة لا يملك القدرة على القضاء على البنى التي تحكم العلاقات الدولية أو حتى إضعافها. وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على الحرب التجارية للولايات المتحدة ضد دول أخرى في العالم، بما في ذلك الصين. فمن خلال الاستشهاد بالتدابير المضادة، واعتماد سياسات مكافحة الإغراق، والتلاعب بالتعريفات الجمركية وقيمة اليوان، لم تحيد بكين فقط تدابير الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية الاقتصادية (التي تستند إلى الأحادية الاقتصادية)، بل دعمت أيضًا بنية التعددية الاقتصادية الذي حددته منظمة التجارة العالمية. وبعبارة أخرى، واجه ترامب مشكلتين أساسيتين في مواجهته الاقتصادية مع الصين: الأولى هي رغبة البنية الحالية للتجارة العالمية في الحفاظ على القواعد والبنية التحتية، والثانية هي قوة رد الفعل المضاد للصين في لعبة حروب التعريفات الجمركية.

وأكدت أنه على الرغم من تحدي ترامب لبنية التجارة العالمية، إلا أن رغبة الجهات الفاعلة في حمايتها أصبحت مشكلة رئيسية للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، فقد اتهم العديد من الاستراتيجيين الاقتصاديين الأميركيين ترامب بنقص الفهم اللازم للعلاقة بين البنى والجهات الفاعلة في ساحة التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن استهداف جميع الجهات الفاعلة الدولية (حتى الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة مثل الهند والاتحاد الأوروبي) في حرب التعريفات الجمركية يُظهر أن الرئيس الأميركي لا يفتقر فقط إلى القدرة على فهم الثوابت البنيوية في مجال التجارة العالمية، بل إنه تصرف أيضًا بشكل مثالي للغاية وبعيدًا عن المنطق الاقتصادي في إعطاء الأولوية للجهات الفاعلة المستهدفة في حرب التعريفات الجمركية.

وختمت: "الآن، من جهة، لا يملك ترامب القدرة على التراجع عن حربه التجارية ضد الدول، ومن جهة أخرى، يواجه يوميًا إحصاءات وأرقامًا تُشكك في نتائج حربه الاقتصادية على النظام الدولي. وقد يكون نشر بيانات العجز التجاري للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع الصين، على الأرجح في أوائل عام 2026 (بعد حوالي أربعة أشهر من الآن)، القشة التي ستقسم ظهر البعير في هذه المعركة الاقتصادية".

