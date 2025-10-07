في اليوم الـ 732 من العدوان على غزّة، يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع، مُخلّفًا الشهداء الوجرحى. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارات مختلفة خلال الـ 24 ساعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة إن "الجيش الإسرائيلي" نفذ 143 غارة، منذ يوم السبت، أسفرت عن استشهاد 106 فلسطينيين، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار.

مدينة غزّة والشمال

وفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي" عربات مفخخة، ونسف عدة منازل في محيط المشفى الأردني في حي الصبرة جنوب مدينة غزّة. وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

ووصلت فتاة فلسطينية إلى مستشفى الشفاء مصابة برصاص في الرأس من منطقة الشاليهات على شارع الرشيد غرب مدينة غزّة. وشن طيران الاحتلال غارات على منطقة النفق شمال مدينة غزّة. كما أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 3 شهداء من منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزّة.

وسط قطاع غزّة

في وسط القطاع، استشهد الشاب محمد موسى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في غارة على بوابة مستشفى العودة في مخيم النصيرات قبل عدة أيام. وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار والقذائف على ساحل بحر المخيم وسط القطاع.

جنوب غزّة

في جنوب القطاع، نفذت طائرات حربية "إسرائيلية" سلسلة غارات جوية على مدينة خان يونس. وأصيب 8 فلسطينيين إثر قصف على خيمة نازحين شمال غربي المدينة. وتوفيت مواطنة فلسطينية وجنينها وطفلة إثر انهيار أرضي على خيام نازحين بمنطقة ساحل بلدة القرارة شمالي خان يونس.

إحصاءات

ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67160 شهيدًا و169679 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2610 شهداء والمصابين أكثر من 19153.

