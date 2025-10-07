أصدرت حركة حماس، الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بيانًا بمناسبة الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى" أكدت فيه أن المعركة مستمرة وتُواصل تشكيل نقطة تحول سياسية وعسكرية في المنطقة. وشدّد البيان على أن الاحتلال يواصل حربه "الوحشية" ومجازره ضدّ المدنيين وسط "صمت وتواطؤ دولي وخذلان عربي"، بينما يظل الشعب الفلسطيني صامدًا ومتمسكًا بأرضه وحقوقه وراياته الوطنية.

وأكدت الحركة أن عامين شهدا "صمودًا أسطوريًّا" و"التفافًا شعبيًا" حول المقاومة، وقدّم الشعب "كوكبة كبيرة" من الشهداء بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري ومحمد الضيف. وجدد البيان التزام المقاومة بحقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها القدس والأقصى، وأنّ غزّة وفلسطين تبقى في قلوبهم وصرحوا بالمضي نحو تحرير القدس والأقصى.

وفي ما يلي نص البيان:

يوافق اليوم الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى المباركة، السابع من أكتوبر، يوم العبور المجيد، يوم خط أبناء فلسطين، أبناء مقاومتنا الباسلة السطر الأول على طريق حرية فلسطين.

تمر الذكرى الثانية للعبور المجيد، ولا تزال المعركة متواصلة، وتداعياتها مستمرة تُلقي بظلالها السياسية والعسكرية على المنطقة والإقليم، إذ شكلت نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي والعسكري للمنطقة.

عامان والعدو لا يزال يمعن في حربه الوحشية ضدّ شعبنا الفلسطيني الصامد، ومجازره ضدّ المدنيين العزل، وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ، وخذلان عربي غير مسبوق.

عامان من الوجع والظلم والقهر والآلام الكبيرة، والأثمان العظيمة، وعين المقاومة ترنو نحو حرية القدس والأقصى وفلسطين كلّ فلسطين.

عامان من الصمود الشعبي، والالتفاف حول المقاومة، واستبسال أبناء البلاد وأصحابها، في مواجهة غرباء الأرض المحتلين شذاذ الآفاق.

عامان وشعبنا متجذر في أرضه، متمسك بحقوقه المشروعة، في وجه مخطّطات التصفية والتهجير القسري.

عامان قدم شعبنا كوكبة كبيرة من أبنائه وقادته شهداء على طريق الحرية، تقدمهم جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا، قادة المقاومة الباسلة، على رأسهم القادة الشهداء، الشهيد الكبير إسماعيل هنية، وقائد الطوفان العظيم الشهيد يحيى السنوار، وصالح العاروري، ومحمد الضيف، وغيرهم من الشهداء العظام على طريق الحرية.

عامان من الثبات والصمود الأسطورى للمقاومة الفلسطينية الباسلة، في وجه أعتى احتلال إحلالي عرفته البشرية.

عامان وراية شعبنا لم تسقط، عامان ولم تخترق الحصون، ولم تنتزع منا المواقف.

عامان وشعبنا يمتشق سلاحه المشروع دفاعًا عن ثوابته وحقوقه الوطنية، في وجه الظلم والاستكبار الصهيوني.

عامان، وبعدها، صمود فوق الصمود، عامان وشعبنا متجذر في أرضه، ملتف حول مقاومته، متمسك بثوابته الوطنية، وحقه في تقريره مصيره بعيدًا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة، وعينه ترنو نحو القدس والأقصى وفلسطين كلّ فلسطين.

عامان نحمل غزّة، وفلسطين كلّ فلسطين، بشعبها العظيم، ووجعه، وقهره، وآلامه، وآماله، في عقولنا وقلوبنا، وفوق رؤوسنا، نمضي به إلى رحاب القدس الشريف والأقصى المبارك.

الثلاثاء: 15 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م

