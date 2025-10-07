خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الحاج حسن: السيادة ليست انتقائية وبيئة المقاومة لن تتخلى عنها يومًا

عين على العدو

السفير الأميركي في الأراضي المحتلة:
عين على العدو

السفير الأميركي في الأراضي المحتلة: "إسرائيل" لن تتولّى نزع سلاح حماس

2025-10-07 12:24
40

قال السفير الأميركي في الأراضي المحتلة مايك هاكبي في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" إن "إسرائيل" لن تكون معنية بتولي مهمة نزع سلاح حركة حماس إذا كان "طرف آخر" مستعدًا للقيام بذلك. 

وأضاف هاكبي: "قضية نزع سلاح حماس لا تتعلق باليوم التالي "بل الذي قبل""، قائلًا: "يجب نزع سلاح حماس قبل أن نبدأ بيوم ما بعد الصراع، طالما هم لا يزالون يقاتلون، ولا يزالون يحتجزون أسرى، فليس هناك اليوم التالي".

وأضاف: "أمر واحد واضح إلى حد ما، خطة يوم ما بعد في غزة ستشمل عدة دول عربية، وهذا ليس شيئًا ستديره "إسرائيل"، فهم لا يريدون ذلك، وسيقفون في المحيط الأمني الذي سيتم الاتفاق عليه، وهذا ضروري لـ "إسرائيل"". 

وتابع أنه يأمل أن تكون الدول العربية مستعدة لإرسال جنود يشاركون في قوة الاستقرار الدولية (ISF) التي ستنتشر في القطاع وفقًا لخطة ترامب، لكنه أقر بأنه لا يعرف ذلك على وجه اليقين. 

وختم: "في الثامن من آب، ومع قرار بدء العملية لاحتلال مدينة غزة، عرض نتنياهو على الكابينت خمسة شروط لإنهاء الحرب، يتعلق اثنان منها بنزع سلاح القطاع. الشرط الأول هو تفكيك حماس من سلاحها، والثاني هو نزع سلاح القطاع، أي ضمان عدم تصنيع أو تهريب أسلحة إليه. وحقيقة أن حماس لم تكن مستعدة للتخلي عن سلاحها، أو أن قدراتها العسكرية لم تُدمَّر بالكامل بعد، واستُخدمت ذريعة لدى "إسرائيل" لمواصلة الحرب حتى الآن".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة
إقرأ المزيد
المزيد
السفير الأميركي في الأراضي المحتلة:
السفير الأميركي في الأراضي المحتلة: "إسرائيل" لن تتولّى نزع سلاح حماس
عين على العدو منذ 43 دقيقة
آفي أشكنازي: خطة ترامب تنطلق والقوات في غزة ما تزال في خطر
آفي أشكنازي: خطة ترامب تنطلق والقوات في غزة ما تزال في خطر
عين على العدو منذ ساعة
مفاوضات غزة.. ممّ يخشى العدو؟
مفاوضات غزة.. ممّ يخشى العدو؟
عين على العدو منذ ساعة
حرب غزة تشرذم يهود الكيان وأميركا
حرب غزة تشرذم يهود الكيان وأميركا
عين على العدو منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
السفير الأميركي في الأراضي المحتلة:
السفير الأميركي في الأراضي المحتلة: "إسرائيل" لن تتولّى نزع سلاح حماس
عين على العدو منذ 43 دقيقة
حماس في ذكرى 7 تشرين الأول/أكتوبر: مستمرون في المعركة
حماس في ذكرى 7 تشرين الأول/أكتوبر: مستمرون في المعركة
فلسطين منذ ساعة
آفي أشكنازي: خطة ترامب تنطلق والقوات في غزة ما تزال في خطر
آفي أشكنازي: خطة ترامب تنطلق والقوات في غزة ما تزال في خطر
عين على العدو منذ ساعة
مفاوضات غزة.. ممّ يخشى العدو؟
مفاوضات غزة.. ممّ يخشى العدو؟
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة