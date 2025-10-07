أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن الموضوعات السياسية المطروحة كثيرة، وإذا كانت الدولة تريد أن تقنع مواطنيها بأنها دولة حقيقية ‏فالأجدر بها أن تتحرك عندما تُهان كرامة جيشها وشعبها، لا أن تبقى صامتة أمام تصريحات العدو الصهيوني ووزرائه.‏

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال التكريمي للشهيد القائد الحاج ‏عبد الأمير سبليني "الحاج أمين" وشهداء بلدة البابلية بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء وعلماء دين وحشد من ‏الأهالي، شدد الحاج حسن على أن هذا المشهد الشعبي الكبير في تشييع الشهداء هو محطة واضحة في دلالاتها قوية في مؤشراتها تؤكد أن هذه ‏البيئة المقاومة رغم قسوة البرد وظروف الحرب ما زالت ثابتة على عهدها صادقة في ولائها مخلصة في وفائها ولن تتخلى ‏يومًا عن المقاومة لا في الماضي ولا اليوم ولا في المستقبل إن شاء الله.‏

وأشار إلى أن الموفد الأميركي توم براك قال علنًا إن "إسرائيل" تحتل خمس نقاط في لبنان ولن تنسحب منها، وإن السلام وهم وإن "إسرائيل" لا ‏تعترف بحدود سايكس بيكو، وهي تصريحات تمس السيادة الوطنية إهانةً للجيش اللبناني، ومع ذلك لم نسمع صوتًا واحدًا ‏تحركت كرامته أو انتفض دفاعًا عن لبنان.‏

وتابع: "لو أن مسؤولًا إيرانيًا قال مجرد فكرة لقامت القيامة واستُدعي السفير واشتعلت المنابر الإعلامية لكن عندما ‏يهينكم الأميركي أو "الإسرائيلي" تصابون بالخرس وكأن السيادة لديكم مسألة انتقائية تُثار فقط عندما تمسّ مصالح الأميركي، ‏مردفًا: "الموقف الوحيد الذي عبّر عن مسؤولية وطنية هو موقف دولة الرئيس نبيه بري الذي دعا إلى اجتماع للرد، لكن ‏حتى ورقته لم تُدرج على جدول الأعمال، فيما الورقة الأميركية تُعامل كمرجعية".‏

وأكد الحاج حسن أن الاحتلال مستمر والعدوان يومي والأسرى لا يزالون في السجون والعملاء يُبرَّأون من المحاكم ‏العسكرية ثم يأتون ليقنعونا أنهم دولة تحمي السيادة، فيما الوقائع تثبت العكس.‏

وقال: "نحن موقفنا واضح عندما يتوقف العدوان وينسحب العدو ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار ويُناقش الأمن الوطني على ‏أسس واقعية تحفظ الكرامة والسيادة، عندها يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية، أما قبل ذلك فالكلام لا يُقنع أحدًا".‏

وختم الحاج حسن مؤكدًا أن البيئة المقاومة ثابتة في خياراتها، صلبة في مواقفها، لا تهتز أمام العواصف ولا أمام الحملات، ‏لأنها تعرف أن طريقها هو طريق العزة والكرامة والسيادة الحقيقية وأن المقاومة ستبقى خيارها الأول والأخير.‏

