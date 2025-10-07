يواجه مرضى السرطان في قطاع غزة كارثة صحية غير مسبوقة، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي دمّرت النظام الصحي في القطاع بشكل شبه كامل، فبعد قصف وتدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في نهاية عام 2023، وهو المركز الوحيد المتخصص لعلاج الأورام في غزة، وإغلاق مستشفى غزة الأوروبي في منتصف أيار/مايو الماضي، إثر سيطرة قوات الاحتلال عليه، بات آلاف المرضى بلا مأوى علاجي أو دواء.

ومع تشديد الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية والوقود، تحوّلت معاناة المرضى إلى مأساة إنسانية مفتوحة.

وفق وزارة الصحة الفلسطينية، يقدَّر عدد مرضى السرطان في غزة بأكثر من 13 ألف مريض، بينهم 4200 سيدة و750 طفلًا، مع تسجيل 200 حالة جديدة شهريًا.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن 5000 مريض لديهم تحويلات عاجلة للعلاج خارج القطاع، سواء للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي، لكنهم عالقون بسبب الإغلاق التام للمعابر ومنع التصاريح.

وفي هذا السياق، قال المدير الطبي لمركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى للمركز الفلسطيني للإعلام إن "أكثر من 70% من أدوية السرطان مفقودة أو رصيدها صفر حاليًا، والمرضى لا يتلقون العلاج المنتظم بسبب انقطاع الدواء، أو نقص الوقود، أو القصف والنزوح المتكرر، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وتقليل فرص الشفاء".

ولفت إلى أن الخدمات التشخيصية تعاني شللًا شبه تام، إذ توقفت الأجهزة المتقدمة مثل التصوير النووي والإشعاعي والفحوص الجينية، فيما يعطل انقطاع الكهرباء والوقود تشغيل أجهزة العلاج الحيوية.

وأكد الدكتور أبو ندى أن نحو 10 آلاف مريض بحاجة للعلاج في الخارج، لكن أقل من 2000 مريض تمكنوا فعلًا من السفر، بينما ينتظر الآخرون تصاريح خروج لا تأتي، وكثيرون منهم يموتون قبل أن تتاح لهم فرصة العلاج.

