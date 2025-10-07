خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب جشي: لن يستطيعوا أن ينالوا من مقاومتنا وإرادتنا

فلسطين

مرضى السرطان في غزة يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة
فلسطين

مرضى السرطان في غزة يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة

2025-10-07 13:56
72

يواجه مرضى السرطان في قطاع غزة كارثة صحية غير مسبوقة، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي دمّرت النظام الصحي في القطاع بشكل شبه كامل، فبعد قصف وتدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في نهاية عام 2023، وهو المركز الوحيد المتخصص لعلاج الأورام في غزة، وإغلاق مستشفى غزة الأوروبي في منتصف أيار/مايو الماضي، إثر سيطرة قوات الاحتلال عليه، بات آلاف المرضى بلا مأوى علاجي أو دواء.

ومع تشديد الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية والوقود، تحوّلت معاناة المرضى إلى مأساة إنسانية مفتوحة.

وفق وزارة الصحة الفلسطينية، يقدَّر عدد مرضى السرطان في غزة بأكثر من 13 ألف مريض، بينهم 4200 سيدة و750 طفلًا، مع تسجيل 200 حالة جديدة شهريًا.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن 5000 مريض لديهم تحويلات عاجلة للعلاج خارج القطاع، سواء للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي، لكنهم عالقون بسبب الإغلاق التام للمعابر ومنع التصاريح.

وفي هذا السياق، قال المدير الطبي لمركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى للمركز الفلسطيني للإعلام إن "أكثر من 70% من أدوية السرطان مفقودة أو رصيدها صفر حاليًا، والمرضى لا يتلقون العلاج المنتظم بسبب انقطاع الدواء، أو نقص الوقود، أو القصف والنزوح المتكرر، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وتقليل فرص الشفاء".

ولفت إلى أن الخدمات التشخيصية تعاني شللًا شبه تام، إذ توقفت الأجهزة المتقدمة مثل التصوير النووي والإشعاعي والفحوص الجينية، فيما يعطل انقطاع الكهرباء والوقود تشغيل أجهزة العلاج الحيوية.

وأكد الدكتور أبو ندى أن نحو 10 آلاف مريض بحاجة للعلاج في الخارج، لكن أقل من 2000 مريض تمكنوا فعلًا من السفر، بينما ينتظر الآخرون تصاريح خروج لا تأتي، وكثيرون منهم يموتون قبل أن تتاح لهم فرصة العلاج.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
هذا ما يُطالب به وفد حماس إلى مفاوضات القاهرة 
هذا ما يُطالب به وفد حماس إلى مفاوضات القاهرة 
فلسطين منذ ساعة
وزارة الصحة الفلسطينية تطلق مجددًا نداءات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية 
وزارة الصحة الفلسطينية تطلق مجددًا نداءات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية 
فلسطين منذ ساعة
مرضى السرطان في غزة يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة
مرضى السرطان في غزة يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة
فلسطين منذ 4 ساعات
حماس في ذكرى 7 تشرين الأول/أكتوبر: مستمرون في المعركة
حماس في ذكرى 7 تشرين الأول/أكتوبر: مستمرون في المعركة
فلسطين منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
في الذكرى الثانية لـ
في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى".. الديلمي لـ"العهد": اليمن غيّر معادلة الصراع 
خاص العهد منذ 29 دقيقة
"معاريف": حماس انتصرت لأنها أثبتت أنه يمكن تحدي "إسرائيل"
عين على العدو منذ 39 دقيقة
هذا ما يُطالب به وفد حماس إلى مفاوضات القاهرة 
هذا ما يُطالب به وفد حماس إلى مفاوضات القاهرة 
فلسطين منذ ساعة
وزارة الصحة الفلسطينية تطلق مجددًا نداءات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية 
وزارة الصحة الفلسطينية تطلق مجددًا نداءات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية 
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة