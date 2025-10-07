لبنان
النائب جشي: لن يستطيعوا أن ينالوا من مقاومتنا وإرادتنا
إطلاق حملة لغرس 64 شجرة في بلدة الشهيد الأسمى
أطلقت في بلدة البازورية الجنوبية حملة لغرس 64 شجرة على عدد سنوات عمر سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، رئيس بلدية البازورية الدكتور حسين سرور، إلى جانب فعاليات من البلدة وحشد من المتطوعين المشاركين.
وقد ألقى النائب جشي كلمةً عبّر من خلالها عن أننا اليوم ببركة دماء هؤلاء الشهداء، ومن نور هؤلاء الشهداء، نستضيء الطريق في مواجهة الأعداء، وعلى رأسهم العدو الصهيوني المحتل الغاشم المتغطرس، وتطرق إلى المستجدات السياسية، فأشار إلى أن الدولة اليوم وبعدما تخلّت منذ عقود عن مسؤولياتها، تتعاطى مع كل هذه الاعتداءات الصهيونية إما ببيانات خجولة، وإما بصمت مطبق.
وقال النائب جشي: "اليوم لبنان كله يتعرض لهجمة كبيرة، ولمواجهة مع الأميركي و"الإسرائيلي"، ونتنياهو يتحدث عن تدمير المحور، ويتحدث عن دولة "إسرائيل الكبرى"، وباراك يقول إن مساحة دولة "إسرائيل" صغيرة، ولبنان مشمول بخريطة ما يسمى دولة "إسرائيل الكبرى"".
وأضاف النائب جشي: "نقول لشركائنا في البلد، ولبعض أركان السلطة: حذار أن تُخدعوا، لأن الأميركي و"الإسرائيلي" عندما يستهدفان ويطالبان بالتخلي عن المقاومة، ليس فقط من أجل أن يتخلّصا من المقاومة، وطبعًا هذا لن يحدث، وإنما حتى يكون لبنان مكشوفًا أمام العدو "الإسرائيلي"، وبعد ذلك تكون السيطرة للأميركي و"الإسرائيلي" على بلدنا ومنطقتنا ومقدراتنا".
ولفت النائب جشي إلى أنّ: "المرحلة الأولى يتحدثون فيها عن العسكر، ولكن في المراحل الأخرى سنخضع على كل المستويات إذا قدّر لهذه المقاومة أن تتخلى عن المواجهة، سنخضع بكل المقاييس العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية، ولن يتركوا لنا شيئًا".
وختم النائب جشي بالقول: "فليعلموا أنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا أن ينالوا من مقاومتنا، ولن ينالوا من إرادتنا، ولن يستطيعوا أن يجعلوا شعبنا خاضعًا، ولو اجتمعت الدنيا علينا، فنحن أصحاب حق، وأصحاب الأرض، ونحن معنيون بالدفاع عن أرضنا وعن عرضنا وعن كرامتنا".