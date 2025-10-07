أطلقت في بلدة البازورية الجنوبية حملة لغرس 64 شجرة على عدد سنوات عمر سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد ‏حسن نصر الله، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، رئيس بلدية البازورية الدكتور حسين سرور، إلى ‏جانب فعاليات من البلدة وحشد من المتطوعين المشاركين.‏

وقد ألقى النائب جشي كلمةً عبّر من خلالها عن أننا اليوم ببركة دماء هؤلاء الشهداء، ومن نور هؤلاء الشهداء، نستضيء ‏الطريق في مواجهة الأعداء، وعلى رأسهم العدو الصهيوني المحتل الغاشم المتغطرس، وتطرق إلى المستجدات السياسية، ‏فأشار إلى أن الدولة اليوم وبعدما تخلّت منذ عقود عن مسؤولياتها، تتعاطى مع كل هذه الاعتداءات الصهيونية إما ببيانات ‏خجولة، وإما بصمت مطبق.‏

وقال النائب جشي: "اليوم لبنان كله يتعرض لهجمة كبيرة، ولمواجهة مع الأميركي و"الإسرائيلي"، ونتنياهو يتحدث عن تدمير ‏المحور، ويتحدث عن دولة "إسرائيل الكبرى"، وباراك يقول إن مساحة دولة "إسرائيل" صغيرة، ولبنان مشمول بخريطة ما ‏يسمى دولة "إسرائيل الكبرى"".‏

وأضاف النائب جشي: "نقول لشركائنا في البلد، ولبعض أركان السلطة: حذار أن تُخدعوا، لأن الأميركي ‏و"الإسرائيلي" عندما يستهدفان ويطالبان بالتخلي عن المقاومة، ليس فقط من أجل أن يتخلّصا من المقاومة، وطبعًا هذا لن ‏يحدث، وإنما حتى يكون لبنان مكشوفًا أمام العدو "الإسرائيلي"، وبعد ذلك تكون السيطرة للأميركي و"الإسرائيلي" على بلدنا ‏ومنطقتنا ومقدراتنا".‏

ولفت النائب جشي إلى أنّ: "المرحلة الأولى يتحدثون فيها عن العسكر، ولكن في المراحل الأخرى سنخضع على كل المستويات إذا ‏قدّر لهذه المقاومة أن تتخلى عن المواجهة، سنخضع بكل المقاييس العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية، ولن ‏يتركوا لنا شيئًا".‏

وختم النائب جشي بالقول: "فليعلموا أنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا أن ينالوا من مقاومتنا، ولن ينالوا من إرادتنا، ولن ‏يستطيعوا أن يجعلوا شعبنا خاضعًا، ولو اجتمعت الدنيا علينا، فنحن أصحاب حق، وأصحاب الأرض، ونحن معنيون بالدفاع ‏عن أرضنا وعن عرضنا وعن كرامتنا".‏

الكلمات المفتاحية