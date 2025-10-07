أكّد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمعركة "طوفان الأقصى"، أن وفد الحركة المشارك في المفاوضات الجارية بمصر يعمل على تذليل العقبات كافة لتحقيق اتفاق يلبّي طموحات الشعب والأهالي في قطاع غزّة.

وبحسب برهوم، تتركّز مطالب الحركة على مجموعة من الملفات الحيوية، تضمّنها بالتفصيل على النحو التالي:

1. وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

2. انسحاب تام لجيش الاحتلال من كامل مناطق قطاع غزّة.

3. إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود.

4. ضمان عودة النازحين إلى مناطق سكناهم.

5. البدء الفوري بعملية إعادة إعمار شاملة تحت إشراف هيئة وطنية فلسطينية من التكنوقراط.

6. إبرام صفقة تبادل أسرى عادلة.

وحذّر برهوم من محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا، إن هناك محاولات لعرقلة وإفشال الجولة الحالية من المفاوضات، مشدّدًا على أنه أفسد عمدًا كلّ الجولات السابقة.

وأضاف برهوم، أن القوّة العسكرية والدعم الأميركي الكامل في ما وصفه "حرب الإبادة في غزّة" لن ينجحا في تحقيق "نصر زائف"، مؤكدًا إيمان الحركة بوعي الشعب ووحدته وبعدالة قضيتهم وقدرتهم على إفشال مخطّطات تصفية القضية وتمرير أجندات العدوّ الصهيوني.

