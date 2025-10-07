بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي بلدة كفر كِلا المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة الشّهيد السّعيد على طريق القدس؛ المجاهد حسن علي عطوي "محمد حسين" وعقيلته شهيدة الغدر الصهيوني زينب أنور رسلان، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلتي الشّهيدين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وجابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، حيث صُلِّي على الجثمانَين الطّاهرين، وووريا في ثرى بلدتهما إلى جانب من سبقهما من الرّكب المبارك.

