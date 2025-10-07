خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي "معاريف": حماس انتصرت لأنها أثبتت أنه يمكن تحدي "إسرائيل"

لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيدين حسن عطوي وعقيلته زينب رسلان في كفر كلا
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيدين حسن عطوي وعقيلته زينب رسلان في كفر كلا

2025-10-07 16:58
53

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي بلدة كفر كِلا المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة الشّهيد السّعيد على طريق القدس؛ المجاهد حسن علي عطوي "محمد حسين" وعقيلته شهيدة الغدر الصهيوني زينب أنور رسلان، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلتي الشّهيدين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وجابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، حيث صُلِّي على الجثمانَين الطّاهرين، وووريا في ثرى بلدتهما إلى جانب من سبقهما من الرّكب المبارك.

 

 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيدين حسن عطوي وعقيلته زينب رسلان في كفر كلا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيدين حسن عطوي وعقيلته زينب رسلان في كفر كلا
لبنان منذ ساعة
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: مستمرون في حفظ أمانة المقاومة ودماء شهدائها
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: مستمرون في حفظ أمانة المقاومة ودماء شهدائها
لبنان منذ 3 ساعات
الرئيس بري: أيّ تلاعب بالاستحقاق النيابي سيزيد الانقسام
الرئيس بري: أيّ تلاعب بالاستحقاق النيابي سيزيد الانقسام
لبنان منذ 3 ساعات
جولة لوزير الثقافة اللبناني على مواقف أثرية في البقاع
جولة لوزير الثقافة اللبناني على مواقف أثرية في البقاع
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
في الذكرى الثانية لـ
في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى".. الديلمي لـ"العهد": اليمن غيّر معادلة الصراع 
خاص العهد منذ 30 دقيقة
كمين ثكنة الريحان: عملية نوعية مركبّة أصابت العدو في مقتل
كمين ثكنة الريحان: عملية نوعية مركبّة أصابت العدو في مقتل
خاص العهد منذ 34 دقيقة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيدين حسن عطوي وعقيلته زينب رسلان في كفر كلا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيدين حسن عطوي وعقيلته زينب رسلان في كفر كلا
لبنان منذ ساعة
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: مستمرون في حفظ أمانة المقاومة ودماء شهدائها
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: مستمرون في حفظ أمانة المقاومة ودماء شهدائها
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة