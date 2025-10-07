خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
الهيئة الصحية الإسلامية تنفذ ورشة دعم نفسي لزوجات الشهداء في بريتال
2025-10-07 18:59
بلال الموسوي - مراسل

في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض) وشهداء بلدة بريتال، نظم مركز بريتال الصحي التابع للهيئة الصحية الإسلامية ورشة دعم نفسي مخصصة لزوجات الشهداء، تمحورت حول كيفية التعامل مع الصدمة الأولى لنبأ الاستشهاد، وسبل التكيف النفسي والاجتماعي مع الفقد، إضافة إلى مناقشة أبرز أساليب الدعم التي قدمتها الجهات الأهلية والاجتماعية.

تضمَّن النشاط محورًا تفاعليًا تناول أسئلة أساسية تمسّ تجربة الحاضرات، منها: كيف كان وقع خبر الاستشهاد؟ كيف تم التعامل مع الموقف؟ من هم الأشخاص الداعمون في تلك المرحلة؟ وما وسائل التفريغ النفسي الممكن اعتمادها؟.

وقد شهدت الورشة تفاعلًا لافتًا ومشاركة وجدانية صادقة من زوجات الشهداء اللواتي عرضن تجاربهن بروح الصبر والإيمان، مؤكدات على أهمية هذه اللقاءات في تخفيف الأعباء النفسية وتعزيز روح التضامن بين أسر الشهداء.

وعبّر المشاركون عن شكرهم للهيئة الصحية الإسلامية على هذه المبادرة الإنسانية والاجتماعية، متمنين استمرار تنظيم سلسلة من الورش المشابهة التي تُعنى بالدعم النفسي والاجتماعي لعوائل الشهداء؛ تقديرًا لتضحياتهم.

