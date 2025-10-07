وجه الأمين العام لحزب الله؛ الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى فعاليّة "إيران المتضامنة" التي أقيمت اليوم الثلاثاء 07 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في حسينيّة الإمام الخميني (قده)، في العاصمة الإيرانية طهران، أكد فيها أن أبناء سيد شهداء الأمة؛ الشهيد السيد نصر الله لن يُمكّنوا "إسرائيل" من تحقيق أهدافها.

وقال سماحته: "في الذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض) نستذكر هذا الإنسان العظيم الذي ملأ الدنيا بإيمانه وولايته وتضحياته ونموذجه الرباني وتربيته الإسلامية للأجيال.. هذا الانسان الذي كانت الانتصارات ضد "إسرائيل" علي يديه بحمد الله تعالى، والأهم أنه بنى مجتمعًا مقاومًا، وبنى شعبًا مجاهدًا ومقاومين أشداء يعملون في سبيل رفع راية الحق ومقاومة الباطل".

وأكد الشيخ قاسم، أن الشهيد السيد نصر الله هو "شهيد فلسطين وشهيد شعلة المقاومة في المنطقة والعالم، ومعه السيد الهاشمي؛ السيد هاشم صفي الدين (رض) الذي كان عضدًا مساعدًا وعاملًا ومجاهدًا ومضحِّيًا، وهو شريك في كل هذه الإنجازات العظيمة التي حصلت مع القادة الشهداء، والشهداء والمجاهدين، والجرحى والأسرى وكل الذين قدموا في الميدان".

أضاف الشيخ قاسم: "النتاج الذي رأيناه في لبنان والمنطقة هو من نبع الولاية، من عطاءات الإمام الخامنئي دام ظله على نهج الإمام الخميني (قدس سره)؛ لأننا في الواقع نحصل على كل هذه النتائج العظيمة ببركة الدعم اللا متناهي الذي كان في كل الحقول على مستوى الوضع الجهادي أو المالي أو التربوي أو البنيوي أو الولائي، أو الاجتماعي، أو أي عمل من الأعمال يجعل المقاومة قادرة على أن ترد حقوقها، وأن تواجه العدو "الإسرائيلي"".

وتابع سماحته: "لقد خضنا معركة أولي البأس، وكانت معركة صعبة ومعقدة جدًا لم يمرّ علينا خلال الأربعين سنة ونيف مثل هذا الضغط الكبير وهذا الخطر الكبير، لكننا بحمد الله تعالى خرجنا من هذه المعركة بقوة وعزيمة وثبات واستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله".

وأردف الشيخ قاسم قائلًا: "أبشركم أن أبناء السيد حسن هم من المجاهدين الأبطال، وأن العوائل والشهداء وكل القادة الذين استمروا في عطاءاتنا وعملنا وحياتنا سيبقون إن شاء الله، ولن يمكّنوا "إسرائيل" من تحقيق أهدافها. نحن أقوياء بتوفيق الله تعالى، والشكر كل الشكر للدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران، القائد الإمام الخامنئي دام ظله، الحرس الثوري الإسلامي، الشعب الإيراني المجاهد، البطل، الحكومة وكل القوى الأمنية. نحن نشعر أن إيران كلها معنا، أعطتنا وقدمت وجعلتنا نشعر بهذه العزيمة والقوة".

وتوجه الشيخ قاسم إلى إيران الإسلام بالتهنئة "على الصمود الأسطوري الذي حصل في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" - الأميركي لمدة 12 يومًا". وقال: "الحمد لله أنتم أعطيتم نموذجًا للدنيا بأسرها، كيف أنكم تواجهون وتقفون وتستطيعون تحقيق الإنجازات العظيمة ببركة قيادة الإمام الخامنئي دام ظله، وهذا التكاتف الشعبي الكبير وعمل القوى المسلحة التي تعمل بكل عزيمة وصدق".

وأضاف: "هذا الانتصار يسجل في الحاضر والتاريخ، ونحن نعلم أن إيران تدفع الأثمان؛ لأنها تقف مع الحق والمقاومة وفلسطين ومع دول العالم التي تحتاج إلى دعم، ومع كل الشعوب التي تحتاج إلى دعم، لكنها إيران النموذج التي لا تسأل من أجل أن تبقى عزيزة مرفوعة ومن أجل أن ترفع هذه الراية التي لن تُهزم إن شاء الله".

وختم الشيخ قاسم: "اليوم قرروا العقوبات مجددًا على إيران، وهل توقفت العقوبات في يوم من الأيام. منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة والعقوبات قائمة. منذ 46 سنة والعقوبات قائمة، ولكن الشعب الإيراني يتألق يومًا بعد يوم بالمواجهة. يثبت أنه أهل الميدان والحق، وإن شاء الله أنتم منصورون بإذن الله تعالى، ﴿وكان حقًا علينا نصر المؤمنين﴾".

