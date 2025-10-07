خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
غاتوزو يعبّر عن ألمِه تجاه غزة قبل مواجهة كيان الاحتلال في تصفيات المونديال
غاتوزو يعبّر عن ألمِه تجاه غزة قبل مواجهة كيان الاحتلال في تصفيات المونديال

2025-10-07 21:10
27

أعرب مدرب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو، الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن شعوره بألم شديد بسبب العدوان المستمر منذ عامين على قطاع غزة، وذلك قبيل خوض "الأتزوري" مباراتيه ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، إحداهما ضد منتخب كيان الاحتلال.

وتواجه إيطاليا إستونيا في تالين، السبت، إلّا أنّ كل الأنظار ستكون شاخصة على المواجهة التالية أمام كيان الاحتلال في أوديني، الخميس المقبل، بعدما عمّت تظاهرات شعبية مؤيدة لفلسطين في مختلف أرجاء إيطاليا، الأسبوع الماضي.

وفي يوم إضراب نُظم دعمًا لفلسطين، الجمعة الماضي، توجه متظاهرون إلى مركز تدريب المنتخب الإيطالي في فلورنسا للمطالبة بإلغاء المباراة مع كيان الاحتلال، ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أوديني قبل مباراة الأسبوع المقبل.

وقال غاتوزو للصحافيين، الثلاثاء: "نحن نعلم أننا مضطرون لخوض المباراة؛ لأننا إن لم نفعل فسنُعتبر خاسرين بثلاثة أهداف دون رد... أكرر مرة أخرى أن ما يحدث للمدنيين الأبرياء، وللأطفال، أمر مؤلم للغاية، ورؤيته تمزق قلبي".

وشهدت إيطاليا في نهاية الأسبوع الماضي، واحدة من أكبر الاحتجاجات في أوروبا ضد استمرار العدوان الصهيوني على غزة الذي بدأ قبل عامين في 7 تشرين الأول 2023.

وبسبب نتيجة حجم القتل والدمار الذي يلحق بغزة، تتزايد الدعوات المطالبة بحظر مشاركة "إسرائيل" في المنافسات الرياضية الدولية.

وتحتل إيطاليا التي فشلت في بلوغ النهائيات في النسختين الأخيرتين من كأس العالم، المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتساوي بتسع نقاط مع كيان الاحتلال وبفارق ست نقاط عن النرويج المتصدرة، مع مباراة أقل منهما.

ويضمن الفريق المتصدر فقط تأهله المباشر إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.

