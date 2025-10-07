تتواصل المتاعب القانونية التي تواجهها شركة "آبل" الأميركية، إذ فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا رسميًّا ضدها بتهم تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين، في حين تواجه الشركة دعاوى أخرى تتعلق بانتهاك براءات اختراع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

تحقيق فرنسي في بيانات Siri

ووفق تقارير إعلامية فرنسية، جاء التحقيق بعد شكوى رفعها الاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان؛ استنادًا إلى شهادة الموظف السابق توماس لو بونيك الذي عمل عام 2019 في شركة Globe Technical Services المتعاقدة مع "آبل".

وأوضح لو بونيك، أن الشركة كانت تتلقى تسجيلات صوتية لمستخدمي أجهزة "آيفون" في أثناء استخدامهم المساعد الصوتي Siri لتحسين أدائه، لكن بعض التسجيلات لم تكن مشفّرة، ما سمح – بحسب قوله – بالتعرف على هوية المستخدمين.

ولا تزال الهيئات الفرنسية المختصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية تحقق في القضية، فيما نفت "آبل" الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها لا تستخدم البيانات لأغراض تسويقية، وأنها منذ يناير/كانون الثاني الماضي لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية إلا بموافقة المستخدم الصريحة.

وكانت الشركة قد أعلنت عام 2019 أن بإمكان المستخدمين تعطيل خاصية المشاركة في برنامج تحسين Siri من إعدادات أجهزتهم.

حكم أميركي يلزم "آبل" بدفع 110 ملايين دولار

وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية ديلاوير الأميركية حكمًا يقضي بإلزام "آبل" بدفع 110 ملايين دولار لشركة TOT الإسبانية، بعد ثبوت انتهاكها براءة اختراع تتعلق بتقنيات الاتصالات اللاسلكية.

وبحسب وكالة رويترز، أكدت المحكمة أن “آبل” استخدمت ابتكارات TOT في تطوير أجهزة الاستقبال اللاسلكي لهواتف آيفون دون ترخيص.

وكانت الشركة الإسبانية قد رفعت الدعوى عام 2021، إذ أوضح مؤسسها ألفارو لوبيز-ميدرانو، أنه صاحب الابتكار الأساسي لتقنية توفير الطاقة في الاتصالات الخلوية، مشيرًا إلى أن “آبل” استخدمت التقنية دون إذن مسبق.

بدورها، نفت الشركة الأميركية الاتهامات، وأعلنت نيتها استئناف الحكم أمام القضاء الأميركي.

اتهامات كورية بسرقة براءة اختراع الشحن اللاسلكي

وفي تطور آخر، اتهمت شركة LS Cable & System الكورية الجنوبية نظيرتها الأميركية “آبل” بسرقة براءة اختراع تتعلق بتقنيات الشحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

وبحسب صحيفة The Elec الكورية، فإن التقنية المسجلة باسم الشركة منذ عام 2011 استُخدمت في هواتف آيفون وسماعات AirPods وساعات Apple Watch دون ترخيص.

وقالت الشركة، إنها لاحظت أول انتهاك عندما درست تصميم جهاز الشحن AirPower الذي طرحته "آبل" عام 2017، مضيفة أنها وجهت منذ عام 2019 عدة إشعارات قانونية إلى "آبل" لكنها تجاهلتها جميعًا.

وتأتي هذه الدعوى بعد أشهر من اضطرار "آبل" إلى تعطيل ميزة مقياس الأوكسجين في الدم في ساعات Apple Watch 9 وUltra 2 المباعة في الولايات المتحدة، إثر صدور حكم لصالح شركة Masimo المالكة لبراءة اختراع التقنية نفسها.

"آبل" تتجه نحو الذكاء الاصطناعي المنزلي

ورغم تصاعد القضايا القانونية، تواصل "آبل" مشاريعها التقنية، إذ تعمل على تطوير مساعد منزلي ذكي جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقارير DigiTimes وBloomberg، فإن الجهاز الجديد سيكون نسخة مطوّرة من HomePod، مزودًا بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات، وسيتيح للمستخدمين عرض الأخبار والطقس والفيديوهات والتحكم بأجهزة المنزل الذكية.

وسيتضمن الجهاز معالج A18 وتقنيات Apple Intelligence الجديدة، مع نظام تشغيل مخصص باسم homeOS، يتيح إجراء مكالمات فيديو عبر FaceTime والتحكم بكاميرات المراقبة المنزلية.

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز سيُطرح في النصف الثاني من عام 2026، ليكون خطوة إضافية من "آبل" نحو سوق المنازل الذكية، ومنافسة شركات مثل أمازون وغوغل.

بين الخصوصية والابتكار

تُظهر هذه الملفات القانونية والتقنية حجم التحديات التي تواجهها "آبل" في موازنة الابتكار التقني مع حماية الخصوصية.

ففي الوقت الذي تسعى الشركة لتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي، تجد نفسها أمام اتهامات متكررة تتعلق بانتهاك القوانين والحقوق الفكرية، ما يعكس التناقض بين صورتها كشركة “تحمي المستخدم” وواقع الضغوط القانونية التي تلاحقها في أكثر من دولة.

