في أجواء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض)، نظمت وحدة المهن الحرة في حزب الله زيارة إلى المرقد المبارك لسماحة السيد حسن نصر الله في جادة الإمام الخميني (قده) – طريق المطار، لتجديد العهد والوفاء للسيد والشهيد الأقدس. شارك في الزيارة مختلف قطاعات الوحدة من مهندسين وأطباء وصيادلة ومحامين وخبراء محاسبة ومعلوماتية وأطباء أسنان وأطباء نفسيين وطوبوغرافيين.

وقال مسؤول وحدة المهن الحرة؛ المهندس حسن حجازي باسم الوفد: "جئناك يا من زرعت فينا العزة والكرامة والعنفوان. نأتي كجسمٍ مهنيٍّ موحّدٍ لنجدد العهد: سنرتقي بخدمتنا لأبناء أمتنا العزيزة والكريمة، والتي كانت غالية على قلبك. كما رفعتنا توجيهاتك ونحن أحياء، ها أنت ترفعنا بشهادتك".

وأضاف: "دماؤك يا سماحة السيد رفعتنا ورفعت كل الأمة، فإذا بهذه الأمة تتحدى كل العالم. شرفٌ لنا أن نواجه شياطين الأرض في مقدمهم أميركا وإسرائيل، وأن نبقى على خط الأنبياء والشهداء".

وتابع حجازي مخاطبًا السيد الشهيد: "نحن فخورون بك وبشهادتك وبكل الشهداء. نعاهدك أن نظلّ كما أوصيتَ دائمًا: ارتقوا بعلومكم وارتقوا بخدماتكم لهذه البيئة الطيبة التي نفخر بها. سنبقى على العهد، لن نترك المقاومة، ولن نتخلى عن رايتها بل سنسلمها لأجيال قادمة. السقوط حتماً سيكون للطغاة والمستكبرين".

كما أدلى عدد من المشاركين من محامين ومهندسين بتصريحات لموقع العهد الإخباري، أكدوا فيها، أن "سماحة السيد كان دائمًا يوجّه المهنيين إلى الارتقاء بالعلم وخدمة الناس والمجتمع، معتبرًا أن خدمة بيئة المقاومة بأحسن الوسائل تدفعها نحو الازدهار وتقديم أفضل ما يمكن لمشروع المقاومة والجهاد في مواجهة المشروع الصهيوني".

وأضافوا: "جئنا كجسم مهني لنجدّد العهد: سنولي خدمة الناس الأهمية الكبرى. نحن اليوم نقوم بعدد كبير من الأعمال في مجالات الترميم والإيواء وخدمة النازحين وإقامة أيام صحية مجانية، ونعتبر أنفسنا جزءًا أساسيًا من المواجهة الكبرى التي تخوضها هذه الأمة".

وشاركت في الزيارة أيضاً نساء من مختلف قطاعات المهن الحرة. وفي ختام النشاط وضع المشاركون إكليلًا من الزهر على الضريح المبارك، وقرؤوا السورة المباركة (الفاتحة) ترحُّماً على روحه الطاهرة وللتعبير عن الوفاء بالعهد والإصرار على الاستمرار في مسيرة الخدمة والمقاومة.

