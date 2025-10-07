خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الحيّة من شرم الشيخ: ذاهبون لمفاوضات جادة من أجل وقف الحرب والعدوان نهائيًّا

لبنان

وحدة المهن الحرة في حزب الله تجدد العهد عند مرقد  السيد نصر الله في ذكرى استشهاده
لبنان

وحدة المهن الحرة في حزب الله تجدد العهد عند مرقد  السيد نصر الله في ذكرى استشهاده

2025-10-07 21:46
47
حسين سلمان - مراسل

3 مقالاً

في أجواء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض)، نظمت وحدة المهن الحرة في حزب الله زيارة إلى المرقد المبارك لسماحة السيد حسن نصر الله في جادة الإمام الخميني (قده) – طريق المطار، لتجديد العهد والوفاء للسيد والشهيد الأقدس. شارك في الزيارة مختلف قطاعات الوحدة من مهندسين وأطباء وصيادلة ومحامين وخبراء محاسبة ومعلوماتية وأطباء أسنان وأطباء نفسيين وطوبوغرافيين.

وقال مسؤول وحدة المهن الحرة؛ المهندس حسن حجازي باسم الوفد: "جئناك يا من زرعت فينا العزة والكرامة والعنفوان. نأتي كجسمٍ مهنيٍّ موحّدٍ لنجدد العهد: سنرتقي بخدمتنا لأبناء أمتنا العزيزة والكريمة، والتي كانت غالية على قلبك. كما رفعتنا توجيهاتك ونحن أحياء، ها أنت ترفعنا بشهادتك".

 وأضاف: "دماؤك يا سماحة السيد رفعتنا ورفعت كل الأمة، فإذا بهذه الأمة تتحدى كل العالم. شرفٌ لنا أن نواجه شياطين الأرض في مقدمهم أميركا وإسرائيل، وأن نبقى على خط الأنبياء والشهداء".

وتابع حجازي مخاطبًا السيد الشهيد: "نحن فخورون بك وبشهادتك وبكل الشهداء. نعاهدك أن نظلّ كما أوصيتَ دائمًا: ارتقوا بعلومكم وارتقوا بخدماتكم لهذه البيئة الطيبة التي نفخر بها. سنبقى على العهد، لن نترك المقاومة، ولن نتخلى عن رايتها بل سنسلمها لأجيال قادمة. السقوط حتماً سيكون للطغاة والمستكبرين".

كما أدلى عدد من المشاركين من محامين ومهندسين بتصريحات لموقع العهد الإخباري، أكدوا فيها، أن "سماحة السيد كان دائمًا يوجّه المهنيين إلى الارتقاء بالعلم وخدمة الناس والمجتمع، معتبرًا أن خدمة بيئة المقاومة بأحسن الوسائل تدفعها نحو الازدهار وتقديم أفضل ما يمكن لمشروع المقاومة والجهاد في مواجهة المشروع الصهيوني". 

وأضافوا: "جئنا كجسم مهني لنجدّد العهد: سنولي خدمة الناس الأهمية الكبرى. نحن اليوم نقوم بعدد كبير من الأعمال في مجالات الترميم والإيواء وخدمة النازحين وإقامة أيام صحية مجانية، ونعتبر أنفسنا جزءًا أساسيًا من المواجهة الكبرى التي تخوضها هذه الأمة".

وشاركت في الزيارة أيضاً نساء من مختلف قطاعات المهن الحرة. وفي ختام النشاط وضع المشاركون إكليلًا من الزهر على الضريح المبارك، وقرؤوا السورة المباركة (الفاتحة) ترحُّماً على روحه الطاهرة وللتعبير عن الوفاء بالعهد والإصرار على الاستمرار في مسيرة الخدمة والمقاومة.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله وحدة المهن الحرة في حزب الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
وحدة المهن الحرة في حزب الله تجدد العهد عند مرقد  السيد نصر الله في ذكرى استشهاده
وحدة المهن الحرة في حزب الله تجدد العهد عند مرقد  السيد نصر الله في ذكرى استشهاده
لبنان منذ 40 دقيقة
مخيمات الشمال تحيي ذكرى طوفان الأقصى وتؤكد التمسك بالمقاومة 
مخيمات الشمال تحيي ذكرى طوفان الأقصى وتؤكد التمسك بالمقاومة 
لبنان منذ ساعتين
الشيخ نعيم قاسم: أبشركم أبناء السيد نصر الله لن يُمكّنوا
الشيخ نعيم قاسم: أبشركم أبناء السيد نصر الله لن يُمكّنوا "إسرائيل" من تحقيق أهدافها
لبنان منذ 3 ساعات
النائب ينال صلح:فلسطين هي القضية الأولى وستبقى
النائب ينال صلح:فلسطين هي القضية الأولى وستبقى
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وحدة المهن الحرة في حزب الله تجدد العهد عند مرقد  السيد نصر الله في ذكرى استشهاده
وحدة المهن الحرة في حزب الله تجدد العهد عند مرقد  السيد نصر الله في ذكرى استشهاده
لبنان منذ 40 دقيقة
الهيئة الصحية الإسلامية تنفذ ورشة دعم نفسي لزوجات الشهداء في بريتال
الهيئة الصحية الإسلامية تنفذ ورشة دعم نفسي لزوجات الشهداء في بريتال
لبنان منذ 3 ساعات
كربلاء نصرالله: هكذا أصبحت فلسطين هوية عصرنا
كربلاء نصرالله: هكذا أصبحت فلسطين هوية عصرنا
مقالات منذ 6 ساعات
عوائل الشهداء تعاهد شهيد الأمة .. سنبقى على النهج
عوائل الشهداء تعاهد شهيد الأمة .. سنبقى على النهج
خاص العهد منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة