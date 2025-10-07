خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

عربي ودولي

الحيّة من شرم الشيخ: ذاهبون لمفاوضات جادة من أجل وقف الحرب والعدوان نهائيًّا
عربي ودولي

الحيّة من شرم الشيخ: ذاهبون لمفاوضات جادة من أجل وقف الحرب والعدوان نهائيًّا

2025-10-07 22:01
18

أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض الدكتور خليل الحية، أن الهدف من الذهاب إلى شرم الشيخ هو "إجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة".

وفي تصريح  تلفزيوني من شرم الشيخ قال الحيّة: "إن الاحتلال الصهيوني شن حربًا مجنونة على القطاع منذ عامين [فيما] نحمل أهداف شعبنا وطموحه في الاستقرار  وإقامة الدولة وتقرير المصير". 

وثمّن رئيس وفد حماس المفاوض "الجهود التي بذلتها الدول الإسلامية والعربية لوقف الحرب نهائيًّا وتبادل الأسرى والإفراج عن الأسرى ”الإسرائيليين“"، مؤكدًا استعداد حماس "بكل مسؤولية لوقف الحرب، إلا أن الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

وشدد الحية في ختام تصريحه على أن الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب، ولا بد من ضمانات لوقف العدوان نهائيًّا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة مصر حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة
إقرأ المزيد
المزيد
الحيّة من شرم الشيخ: ذاهبون لمفاوضات جادة من أجل وقف الحرب والعدوان نهائيًّا
الحيّة من شرم الشيخ: ذاهبون لمفاوضات جادة من أجل وقف الحرب والعدوان نهائيًّا
عربي ودولي منذ 24 دقيقة
الذهب يرتفع ويقترب من الـ4000 دولار للأونصة وسط ضبابية سياسية في أميركا وفرنسا
الذهب يرتفع ويقترب من الـ4000 دولار للأونصة وسط ضبابية سياسية في أميركا وفرنسا
عربي ودولي منذ ساعة
"إسرائيل" تسلك مسار الانحدار الإستراتيجي
عربي ودولي منذ ساعة
أمين سر الفاتيكان:
أمين سر الفاتيكان: "إسرائيل" ترتكب مجزرة في غزة 
عربي ودولي منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
الحيّة من شرم الشيخ: ذاهبون لمفاوضات جادة من أجل وقف الحرب والعدوان نهائيًّا
الحيّة من شرم الشيخ: ذاهبون لمفاوضات جادة من أجل وقف الحرب والعدوان نهائيًّا
عربي ودولي منذ 24 دقيقة
غاتوزو يعبّر عن ألمِه تجاه غزة قبل مواجهة كيان الاحتلال في تصفيات المونديال
غاتوزو يعبّر عن ألمِه تجاه غزة قبل مواجهة كيان الاحتلال في تصفيات المونديال
رياضة منذ ساعة
"إسرائيل" تسلك مسار الانحدار الإستراتيجي
عربي ودولي منذ ساعة
النائب ينال صلح:فلسطين هي القضية الأولى وستبقى
النائب ينال صلح:فلسطين هي القضية الأولى وستبقى
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة