أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض الدكتور خليل الحية، أن الهدف من الذهاب إلى شرم الشيخ هو "إجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة".

وفي تصريح تلفزيوني من شرم الشيخ قال الحيّة: "إن الاحتلال الصهيوني شن حربًا مجنونة على القطاع منذ عامين [فيما] نحمل أهداف شعبنا وطموحه في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وثمّن رئيس وفد حماس المفاوض "الجهود التي بذلتها الدول الإسلامية والعربية لوقف الحرب نهائيًّا وتبادل الأسرى والإفراج عن الأسرى ”الإسرائيليين“"، مؤكدًا استعداد حماس "بكل مسؤولية لوقف الحرب، إلا أن الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

وشدد الحية في ختام تصريحه على أن الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب، ولا بد من ضمانات لوقف العدوان نهائيًّا.

