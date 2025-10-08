خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نازحون في المقابر .. الوضع في غزة كارثي!

2025-10-08 06:52
49
تعيش الاء شبات مع زوجها علي وأبناءها الأربعة في خيمة داخل احدى المقابر جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الاء النازحة من بيت حانون عاشت لأشهر داخل حرم الجامعة الإسلامية بغزة قبل قصفها ولم تجد إلا المقبرة رغم انها تستعد للولادة خلال ايام.

ودمرت اسرائيل بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بشكل كامل واجبرت سكانها على النزوح نحو غزة قبل مهاجمة المدينة وإجبار أغلبية سكانها على النزوح. واضطر مئات المواطنين للسكن في المقابر بعد ان عجزوا عن توفير مكان لنصب خيامهم.

فلسطين المحتلة جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة
