الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

تقديمات حزب الله للنازحين السوريين في عكار مستمرة
تقديمات حزب الله للنازحين السوريين في عكار مستمرة

2025-10-08 10:45
قدم العمل الاجتماعي لحزب الله، في منطقة جبل لبنان والشمال، رزمة من المساعدات الغذائية المتنوعة لعائلات النازحين، من الساحل السوري في بلدة تلييرة في سهل عكار، وذلك في سياق التعاون مع الجهات الاجتماعية العراقية و"جميعة وتعاونوا". 

وأكد الشيخ علي إسماعيل باسم العمل الاجتماعي في حزب الله، في منطقة جبل لبنان والشمال، أن حزب الله يسعى بإمكاناته كله للوقوف إلى جانب أهله النازحين في سهل عكار، مشيرًا إلى أن المساعدات التي توزّع تشمل 6500 عائلة نازحة من الساحل السوري، منتشرة في أكثر من 15 قرية وبلدة عكارية.

وشكر كل من يقف إلى جانب النازحين السورين، وخصوصًا الجمعيات الخيرية العراقية والإخوة العراقيين، لإسهامهم، بشكل كبير، في تأمين هذه الحصص الغذائية والمساعدات. 

بدوره، رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد سقر توجه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة حزب الله والعمل الاجتماعي والإخوة العراقيين لوقوفهم إلى جانب النازحين من الساحل السوري، ومد يد العون والمساعدة لهم. وأكد: "أننا مستمرون على طريق المقاومة التي لم تبخل يومًا على أهلها وناسها في دعمهم لتعزيز الصمود، حتى انتهاء هذه الأزمة وعودة النازحين إلى منازلهم في سورية".


 

حزب الله عكار العمل الاجتماعي
