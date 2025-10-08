خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي التعبئة الرياضية لحزب الله اختتمت دورة الشهيد الأقدس بكرة القدم في بلدة الغازية 

فلسطين

العدوان على غزة .. الغارات
فلسطين

العدوان على غزة .. الغارات "الإسرائيلية" متواصلة والحصار يشتدّ

2025-10-08 11:10
64

في اليوم الـ733 من العدوان على غزة، يتواصل القصف الجوي والمدفعي، وتفجير العربات المفخخة في أماكن متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة. ونفذ الجيش "الإسرائيلي" 230 غارة على القطاع، منذ يوم السبت الماضي، خلفت 118 شهيدًا على الرغم من دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينهم 72 في مدينة غزة وحدها.

وما يزال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إمدادات الطعام عن مدينة غزة التي بدأت ترتفع أسعارها، وسط نقص شديد في الخضار والدقيق.

مدينة غزة

واستشهد 7 فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على مدينة غزة خلال 24 ساعة الماضية. ودفع الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم، بعربات مفخخة إلى حي الصبرة، وقام بتفجيرها ما خلف دمارًا واسعًا.

وانفجرت عبوات ناسفة أسقطتها طائرات مسيّرة "إسرائيلية" "كواد كوبتر" على أسطح منازل المواطنين، في محيط منطقة كاظم، في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" قذائفها غربي مدينة غزة. وقصفت طائرات "إسرائيلية" محيط مركز أشواق في عمر المختار شرق مدينة غزة. وأطلقت طائرات مسيّرة "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة المحطة، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

وجددت دبابات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان متأثران بجراحهما نتيجة قصف "إسرائيلي" سابق على وسط القطاع.

جنوب القطاع

جنوب القطاع، أفادت مصادر محلية بشن طائرات حربية "إسرائيلية" غارات على مدينة خان يونس. وأطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد 3 فلسطينيين قرب مراكز المساعدات الأميركية جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67173 شهيدًا و169780 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال محور نتساريم
سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال محور نتساريم
فلسطين منذ 18 دقيقة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
فلسطين منذ 32 دقيقة
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
فلسطين منذ ساعة
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
فلسطين منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
فلسطين منذ 32 دقيقة
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
فلسطين منذ ساعتين
العدوان على غزة .. الغارات
العدوان على غزة .. الغارات "الإسرائيلية" متواصلة والحصار يشتدّ
فلسطين منذ 3 ساعات
هل تستحوذ
هل تستحوذ "إسرائيل" على "تيك توك"؟
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة