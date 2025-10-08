في اليوم الـ733 من العدوان على غزة، يتواصل القصف الجوي والمدفعي، وتفجير العربات المفخخة في أماكن متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة. ونفذ الجيش "الإسرائيلي" 230 غارة على القطاع، منذ يوم السبت الماضي، خلفت 118 شهيدًا على الرغم من دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينهم 72 في مدينة غزة وحدها.

وما يزال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إمدادات الطعام عن مدينة غزة التي بدأت ترتفع أسعارها، وسط نقص شديد في الخضار والدقيق.

مدينة غزة

واستشهد 7 فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على مدينة غزة خلال 24 ساعة الماضية. ودفع الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم، بعربات مفخخة إلى حي الصبرة، وقام بتفجيرها ما خلف دمارًا واسعًا.

وانفجرت عبوات ناسفة أسقطتها طائرات مسيّرة "إسرائيلية" "كواد كوبتر" على أسطح منازل المواطنين، في محيط منطقة كاظم، في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" قذائفها غربي مدينة غزة. وقصفت طائرات "إسرائيلية" محيط مركز أشواق في عمر المختار شرق مدينة غزة. وأطلقت طائرات مسيّرة "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة المحطة، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

وجددت دبابات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان متأثران بجراحهما نتيجة قصف "إسرائيلي" سابق على وسط القطاع.

جنوب القطاع

جنوب القطاع، أفادت مصادر محلية بشن طائرات حربية "إسرائيلية" غارات على مدينة خان يونس. وأطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد 3 فلسطينيين قرب مراكز المساعدات الأميركية جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67173 شهيدًا و169780 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

