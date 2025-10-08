اختتمت التعبئة الرياضية لحزب الله، في قطاع صيدا دورة الشهيد الأقدس والشهيد الهاشمي وشهداء "معركة أولي البأس"، على أرض ملعب شهداء حركة أمل في بلدة الغازية.

الدورة، والتي استمرت عشرين يومًا، شارك فيها 24 فريقًا، وحمل كل فريق اسم شهيد من شهداء "معركة أولي البأس" في بلدة الغازية. واختتمت الدورة بفوز فريق الشهيد محمد شقير على فريق الشهيد مهدي عطالله بنتيجة 4-3.

حضر حفل الاختتام، بالإضافة إلى الحشد الجماهيري في الملعب، سماحة الشيخ حسن شحادة الذي تحدث بكلمة من وحي المناسبة. كما حضره عدد من الفعاليات الاجتماعية والاختيارية والأهلية والرياضية والحزبية بحضور: مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول شعبة الغازية الحاج سمير حسون والمسؤول الرياضي في قطاع صيدا الحاج سمير ناصر ورئيس نادي شباب الغازية المختار علي حسون، والذي قدم له الإخوة في التعبئة الرياضية درعًا تقديرية عربون شكر على جهوده المستمرة في خدمة المسيرة الرياضية في بلدة الغازية.





