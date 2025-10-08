خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي سمير جعجع عبر "العربية".. سردية ٧ أكتوبر مترجمة عن العبرية.. 

فلسطين

حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
فلسطين

حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر

2025-10-08 12:36
حركة حماس: للرباط في باحات الأقصى حمايةً له من مخططات الاحتلال
63

قالت حركة حماس: "بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة المسجد الأقصى الأولى، والتي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر في العام 1990، وفي مشهد يلخّص استمرار العدوان وتكرار الجريمة؛ أقدم اليوم وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعات من المستوطنين، في خطوة استفزازية متعمّدة تتزامن مع هذه الذكرى الأليمة، ما يعكس العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال وتتعمد المسَّ بحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين في العالم".

وتعليقًا على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، أكدت الحركة في بيان أنّ هذا الاقتحام المتزامن مع ذكرى المجزرة ليس حدثًا عابرًا، بل رسالة عدوانية تسعى إلى تكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني، وفرض السيطرة الاحتلالية على المسجد الأقصى، في إطار مشروع تهويدي متكامل يستهدف الوجود العربي والإسلامي في القدس.

وشددت الحركة على أنّ القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر، وأنّ استمرار الاعتداءات والاقتحامات لن يغيّر من حقيقة أنّ الأقصى مسجدٌ إسلامي خالص، وأنّ شعبنا سيبقى على العهد متمسكًا بحقّه ومقدساته، ومدافعًا عنها بكل الوسائل المشروعة.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني، في القدس والضفة والداخل المحتلّ، إلى الرباط والتواجد المكثّف في باحات الأقصى حمايةً له من مخططات الاحتلال. 

كما دعت الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان المتواصل.

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس المسجد الأقصى القدس المحتلة
إقرأ المزيد
المزيد
سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال محور نتساريم
سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال محور نتساريم
فلسطين منذ 19 دقيقة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
فلسطين منذ 33 دقيقة
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
فلسطين منذ ساعة
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
فلسطين منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
قاليباف: إيران لن تُقدّم أدنى تنازل لأوهام أوروبا حول أراضيها
قاليباف: إيران لن تُقدّم أدنى تنازل لأوهام أوروبا حول أراضيها
إيران منذ ساعة
"هآرتس": غموض خطة ترامب يعقّد المفاوضات
عين على العدو منذ ساعة
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
فلسطين منذ ساعة
الصحف الإيرانية: حماس نفّذت مرحلةً أخرى من الحرب المشتركة ضد العدو
الصحف الإيرانية: حماس نفّذت مرحلةً أخرى من الحرب المشتركة ضد العدو
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة