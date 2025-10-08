أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور أن أي خطأ في حسابات الأعداء، في مياه الخليج أو مضيق هرمز أو الجزر الإيرانية، سيُواجَه بردٍّ حاسم وفوري وصارم يجعلهم يندمون على فعلتهم.

وفي رسالة لمناسبة يوم القوات البحرية في الحرس الثوري، وجّه اللواء باكبور التهاني لعناصرها، مستذكرًا تضحيات قادة ورجال المقاومة الذين استشهدوا خلال الحرب المفروضة.

وأشار باكبور إلى أن هذا اليوم الكبير يجسد: "الإيمان الراسخ والمقاومة الذكية والقدرة الرادعة للمجاهدين الشجعان في القوات البحرية للحرس الثوري"، مؤكدًا أن هؤلاء المقاتلين: "يسيرون على نهج الإمام الخامنئي، حاملين راية الأمن والاستقرار في الخليج ومضيق هرمز والمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية".

وأوضح أن القوات البحرية للحرس الثوري باتت اليوم: "قوة استراتيجية رادعة لا نظير لها"، تعتمد على "الكوادر المؤمنة والإدارة الجهادية والتقنيات المحلية المتقدمة" في مجالات الحرب السطحية وتحت السطحية والصواريخ والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والسيبرانية.

وحذّر باكبور أعداء إيران من مغبة أي مغامرة عسكرية قائلًا: "إن أي خطأ في الحسابات داخل الخليج أو مضيق هرمز أو الجزر الإيرانية سيُقابل بردٍّ قاطع وفوري ومدمّر يجعل المعتدي يندم على فعله". ورأى أن القوات البحرية للحرس الثوري أصبحت اليوم: "ليست فقط ضمانةً لأمن إيران والمنطقة، أيضًا هي ركيزة لتشكيل نظامٍ بحريٍّ عالمي جديد يقوم على العدالة والاستقلال في مواجهة الهيمنة والاستكبار".

في ختام رسالته، قدّم اللواء باكبور تهانيه للقائد البحري للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنغسيري وللضباط والمقاتلين جميعهم في هذه القوة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في أداء مهامهم تحت رعاية الإمام المهدي (عج) وتوجيهات آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

الكلمات المفتاحية