خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال محور نتساريم

فلسطين

النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
فلسطين

النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة

2025-10-08 13:59
35

رأى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن "المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة تحت ما يسمى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "إذا أصر العدو على أن يحقق بالمفاوضات ما لم يستطع تحقيقه بالحرب فعلينا أن نصمد".

وبمناسبة الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى" في بيان اليوم، قال النخالة إن "المقاومة أبدت استعدادها للتفاوض على قاعدة أن هناك بنودًا يمكن التعاطي معها إيجابيًا وأولها بند تبادل الأسرى الذي يمكن إنجازه في الأيام القليلة المقبلة، وبذلك نكون سحبنا فتيل التفجير ومبررات العدو بالعدوان"، معتبرًا أن خطة ترامب تحمل في طياتها إعلان الشعب الفلسطيني الاستسلام الكامل للعدو.

وأوضح أن على العدو وحلفائه أن يعلموا أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن من التضحيات، وقال: "نقف اليوم على مفترق طرق كبير وطريق الحق واضحة وعلينا أن نخرج من هذه المعركة ورؤوسنا مرفوعة".

وتابع: "عامان مضيا على معركة طوفان الأقصى الخالدة وشعبنا ما زال صامدًا ومقاومته ما زالت فاعلة في الميدان"، مردفًا: "عامان والمقاومة لم تتوقف عن قتال العدو وتوقع به الخسائر في الميدان يومًا بعد آخر".

الكلمات المفتاحية
غزة المقاومة زياد النخالة
إقرأ المزيد
المزيد
سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال محور نتساريم
سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال محور نتساريم
فلسطين منذ 20 دقيقة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
فلسطين منذ 33 دقيقة
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
حركة حماس: القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر
فلسطين منذ ساعة
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
فلسطين منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
النخالة: المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة
فلسطين منذ 33 دقيقة
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
العدو الصهيوني يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية ويحتجز سفنه
فلسطين منذ ساعتين
العدوان على غزة .. الغارات
العدوان على غزة .. الغارات "الإسرائيلية" متواصلة والحصار يشتدّ
فلسطين منذ 3 ساعات
هل تستحوذ
هل تستحوذ "إسرائيل" على "تيك توك"؟
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة