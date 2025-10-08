شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية في العالم مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة، تزامنًا مع مرور عامين على العدوان الصهيوني على القطاع الذي بدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لندن

فقد نظم طلاب في أربع كليات جامعية في لندن مظاهرة لإحياء ذكرى مرور عامين على الحرب "الإسرائيلية" على غزة. وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف التواطؤ في جرائم حرب "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في غزة.

برلين

وفي ألمانيا، منعت شرطة برلين مساء أمس الثلاثاء (8 تشرين الأول 2025) مظاهرة تضامنية مع غزة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية.

وانتشر عناصر الأمن بكثافة، داعين المتظاهرين إلى مغادرة المكان، في حين اعتقلت الشرطة بعضهم بعد رفضهم المغادرة.

وقالت مصادر إن أفرادًا من الشرطة اعتدوا على المتظاهرين.

جنيف

وفي جنيف، قمعت الشرطة السويسرية مظاهرة داعمة غزة في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع.

تورينو

كما شهدت مدينة تورينو الإيطالية مظاهرة تضامنية مع غزة. وتعيش تورينو منذ أيام حراكًا تضامنيًا واسعًا مع غزة يقوده طلاب الجامعات والمعاهد، الذين يطالبون بإنهاء الحرب على غزة، ويدينون مساهمة الحكومة الإيطالية في قتل المدنيين والأطفال، وبمواصلة معاملاتها العسكرية مع "إسرائيل".

نيويورك

كذلك شهدت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية مظاهرات مؤيدة لفلسطين في ذكرى مرور عامين على حرب "إسرائيل" على غزة.

وحمل المتظاهرون في مدينة نيويورك لافتات كتب عليها "غزة تنزف" و"الولايات المتحدة و"إسرائيل" أياديكم مخضبة بالأحمر".

وقالت جماعة "في حياتنا" الداعمة للفلسطينيين على موقع إكس، إن حشدًا من المتظاهرين المسلمين أدى الصلاة أمام فندق ترامب في مدينة نيويورك.

تركيا

وقد تظاهر آلاف الأتراك مساء الثلاثاء في ديار بكر وقونية وفي إسطنبول أمام القنصلية "الإسرائيلية"، دعمًا لفلسطين وغزة في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة "الإسرائيلية".

وأظهرت مقاطع مصورة حشودًا كبيرة من المتظاهرين في ديار بكر وقونية.

إندونيسيا

وفي إندونيسيا، نظمت جمعيات وهيئات إندونيسية عديدة وقفة أمام السفارة الأميركية في جاكرتا في الذكرى الثانية للحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم مع أهل غزة، كما دعوا إلى مزيد من الحراك ومبادرات فك الحصار عن القطاع.

كولومبيا

كما شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا مظاهرات أمام السفارة الأميركية دعمًا لفلسطين ورفضًا للحرب "الإسرائيلية" على غزة.



المكسيك

وشاركت حشود في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في مسيرة تطالب بوقف الهجمات "الإسرائيلية" على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

الأرجنتين

وقد شارك محتجون في مظاهرة دعما لفلسطين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وذلك تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقد سار آلاف الأشخاص في شوارع بوينس آيرس، في ذكرى مرور عامين على بداية حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

باراغواي

وفي باراغواي تظاهرت حشود من المحتجين دعمًا لفلسطين ورفضًا للعدوان على غزة، في العاصمة أسونسيون. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات تدعو إلى إنهاء حرب الإبادة على غزة.

موريتانيا

عربيًا، شارك آلاف الموريتانيين في مسيرات بعدة مدن في البلاد، تزامنًا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.

وخرج آلاف المشاركين في مسيرات متفرقة في العاصمة نواكشوط ومدينة تمبدغه، رفعوا علمي فلسطين وموريتانيا ورددوا شعارات داعمة للفصائل الفلسطينية.

وأكد المشاركون في المسيرات عزمهم الاستمرار في حراكهم الداعم لغزة حتى توقف حرب الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع بدعم أميركي.

تونس

كما شهدت جامعات تونسية عدة، أمس الثلاثاء، فعاليات احتجاجية طلابية، تزامنًا مع مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرة شارك فيها مئات الطلاب، مرددين شعارات مساندة للمقاومة مثل "لا صلح.. لا اعتراف.. لا تفاوض"، و"مقاومة مقاومة".

