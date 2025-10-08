شدّد الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم على أن ما ارتكبه العدوّ في غزّة ليس حربًا، بل عملية قتل ‏ممنهجة هدفها الصدمة والترويع، مؤكدًا أن المقاوم هو من يقاتل بشجاعة على الأرض، فيما "شطارتهُم" بالقتل ‏والغدر والاغتيال لا بالمواجهة، واعتبر أنّ أبناء المقاومة في لبنان وغزّة أثبتوا مرة جديدة فشل العدوّ في تحقيق ‏أي إنجاز ميداني‎.‎

وفي حفلٍ أقامه حزب الله، الأربعاء (08 - 10 - 2025‏)؛ تكريمًا لشهداء بلدة عدشيت الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات مختلفة وحشد من الأهالي ‏وحضور مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله؛ علي ضعون‎، انتقد بيرم ما وصفه بدولة العجز متسائلًا: أي دولة هذه التي لا تستطيع تأمين الكهرباء ولا حتّى إصدار موقف ‏إدانة لجريمة. وأكد أن من يتحدثون عن السيادة اليوم هم آخر من يحق لهم ذلك؛ لأنهم تخلّوا عن مسؤولياتهم تجاه ‏الناس مشددًا على أن الذين قدّموا الدماء دفاعًا عن الوطن هم أصحاب الحق في الحديث عن الدولة والسيادة ‏والمؤسسات‎.‎

ورأى بيرم أنّ المقاومة لم تطرح نفسها يومًا بديلًا عن الدولة، بل سلّمت العملاء إلى القضاء؛ احترامًا للمؤسسات، ‏قائلًا: نحن حريصون على الدولة وعلى الجيش الوطني الذي نريده مسلحًا لمواجهة العدوّ لا لمواجهة المقاومة، ‏وسخر من الموقف الأميركي الذي يرفض تسليح الجيش لمواجهة "إسرائيل" قائلًا: أليست هذه إهانة لسيادة البلاد؟‎.‎

وختم بيرم بالتأكيد، أن الكرامة قبل السيادة، وأن من يريد نزع سلاح القوّة، قبل أن تصبح الدولة قادرة على الدفاع ‏عن نفسها، إنما يطلب المستحيل، مضيفًا: من لا يستطيع حماية نفسه لا يحق له أن يطالب غيره بالتجرد من سلاحه. ‏نحن أهل العزة والكرامة لا نخضع ولا نساوم. خيارنا هو الثبات والإيمان والتوكل على الله. ‏

