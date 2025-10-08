قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنّ "الدعاية السلبية والأجواء الواهية وإثارة الأجواء الواهية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني من قِبَل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا أساس لها من الصحة"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ووصف بزشكيان، خلال استلامه أوراق اعتماد السفير السويسري الجديد في طهران، أوليفييه بانغرتر، مساء الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، موقف سويسرا بين الدول الأوروبية بأنّه "بنّاء ومحايد ومتوازن وقيّم في النزاعات الدولية"، مؤكّدًا "أهمية العلاقات بين البلدين".

وقال بزشكيان: "إنّ تعاون سويسرا، وخاصة في مجالَي الدواء والغذاء، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن العقوبات القاسية والسياسات الخطا للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، يستحق التقدير".

وتحدّث عن لقائه بنظيره السويسري، كارين كيلر سوتر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، فشدّد بزشكيان على "أهمية توسيع التفاعلات وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات"، مضيفًا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعت دائمًا إلى الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وإنّ الدعاية السلبية لا أساس لها من الصحة".

كما اعتبر بزشكيان أنّ "الدور التاريخي الذي لعبته سويسرا كقناة اتصال بين طهران وواشنطن، بعد انتصار الثورة الإسلامية أمر بالغ الأهمية". وخاطب السفير السويسري الجديد بالقول: "يجب أنْ تحاولوا إيصال حقيقة، أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية استنادًا إلى مبادئها وسياساتها الأساسية، لم تسعَ أبدًا إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك".

وتطرّق الرئيس الإيراني إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق سكّان قطاع غزة، قائلًا: "إنّ سلوك هذا الكيان هو العامل الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة. إنّ الهجوم على دول المنطقة والجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين ليست إنسانية ولا قانونية، وتتنافى مع أيّ دين أو معتقد".

