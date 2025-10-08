وقّعت إيران والعراق مذكّرة تفاهم ثنائية لتطوير التعاون السياحي، ترمي إلى تبادل 10 ملايين سائح سنويًّا بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقالت الوكالة، إنّ المذكّرة وقّعها، في بغداد، كلٌّ من رئيس "الجمعية المهنية لمكاتب خدمات السفر الجوي والسياحة في إيران"؛ حرمت الله رفيعي، ورئيس "الجمعية المهنية لمكاتب السفر والسياحة في العراق"؛ حيدر عامر الدجيلي. وتنصّ المذكرة على التزام القطاع الخاص في كِلا البلدين إرسال 5 ملايين سائح سنويًّا إلى كلٍّ منهما.

من جهته، قال رفيعي، خلال توقيع المذكّرة: "إنّ "تنظيم "حملة الترويج السياحي" الإيرانية في العراق وتوقيع مذكّرة التفاهم الثنائية لتطوير التبادل السياحي بين البلدين سيؤدّي إلى تغيير في تَوجُّه الأسواق السياحية المستهدَفة من الغرب نحو الدول المجاورة (للبلدين)"، موضحًا: "بموجب هذه المذكّرة، سيصل نصيب القطاع الخاص السياحي في كِلا البلدين من السياح الوافدين إلى 50 في المئة".

وأضاف: "وفقًا للمذكّرة الموقعة مع الجانب العراقي، وبفضل جهود الفاعلين في القطاع الخاص السياحي ودعم حكومتَيْ إيران والعراق، سيتم التوصّل إلى اتفاق يقضي بإرسال 5 ملايين سائح من كل دولة إلى الأخرى، ليصل إجمال عدد السياح المتبادَلين سنويًّا بين البلدين إلى 10 ملايين سائح".

وأشار إلى أنّ "المذكّرة تم إعدادها عقب اجتماع مشترك مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي؛ أحمد الحكاك، وتستند إلى 4 محاور رئيسة، هي: السياحة الدينية، والسياحة الترفيهية، والسياحة العلاجية، والسياحة الأكاديمية".

جدير ذكره أنّ "حملة الترويج السياحي" التي أطلقتها إيران في العراق يوم الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تستمر حتى الـ9 من الشهر نفسه، في مدن البصرة وبغداد وكربلاء، بدعم من جمعية مكاتب خدمات السفر الإيرانية ووزارة التراث الثقافي والسياحة والحِرَف اليدوية.

وتهدف الحملة إلى "استقطاب 5 ملايين سائح عراقي في عام 2026، من خلال التعريف بالمعالم السياحية الإيرانية المتنوّعة، وهو ما يعكس الأهمية التي باتت تُولِيها طهران لتنويع مصادرها وتعزيز دبلوماسيتها الإقليمية"، بحسب "إرنا".

