كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

كورال "طُوى" ينطلق باختبارات الصوت في قطاع الإقليم

2025-10-08 18:39
95

انطلق كورال "طُوى"، التابع للهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية، باختبارات الصوت الأولى في قطاع الإقليم؛ تمهيدًا لتشكيل فريق إنشادي مميّز، يجمع بين الأداء الفني والروح الإيمانية.

جرت الاختبارات بإشراف المدربتَيْن إيلين جعفر وزينب شكرون، حيث خضع المشاركون لتقييم شامل لقدراتهم الصوتية والأدائية، بهدف تطوير المواهب واستثمار الطاقات الصوتية الشابة في خدمة الرسالة الفنية الهادفة.

وسيُستكمل برنامج تجارب الأداء تِباعًا في مختلف قطاعات المنطقة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى اكتشاف الأصوات الموهوبة واحتضانها، وتأسيس كورال يُجسّد القيم الفنية والرسالية للهيئات النسائية في جبل عامل الثانية.

الفنون الجنوب الهيئات النسائية في حزب الله
