الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

لبنان

بالصور| التعبئة التربوية في LAU تُقيم عشاءها الانتخابي السنوي برعاية الوزير بيرم

2025-10-08 20:54
60

تصوير: موسى الحسيني

أقامت التعبئة التربوية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) مساء اليوم الأربعاء، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عشاءها الانتخابي السنوي تحت شعار "بكم سنغيّر الدنيا"، وذلك في فندق كورال بيتش - بيروت.

وأقيم الحفل برعاية وزير العمل السابق الدكتور مصطفى بيرم، وحضره عدد من الطلاب والناشطين والأكاديميين، ضمن أجواء انتخابية تعكس الاهتمام المتزايد بالمشاركة الطلابية في الحياة الجامعية والعمل النقابي

الكلمات المفتاحية
حزب الله الجامعات التعبئة التربوية في حزب الله الانتخابات
