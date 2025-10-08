تصوير: موسى الحسيني

أقامت التعبئة التربوية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) مساء اليوم الأربعاء، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عشاءها الانتخابي السنوي تحت شعار "بكم سنغيّر الدنيا"، وذلك في فندق كورال بيتش - بيروت.

وأقيم الحفل برعاية وزير العمل السابق الدكتور مصطفى بيرم، وحضره عدد من الطلاب والناشطين والأكاديميين، ضمن أجواء انتخابية تعكس الاهتمام المتزايد بالمشاركة الطلابية في الحياة الجامعية والعمل النقابي

الكلمات المفتاحية