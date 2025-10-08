خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

خروقات جوية
لبنان

خروقات جوية "إسرائيلية" مكثفة وغارة مدمّرة على مقهى في حولا الجنوبية

2025-10-08 21:42
65

شهد لبنان اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، سلسلة خروقات جوية "إسرائيلية" متواصلة للسيادة اللبنانية، في تصعيد واضح للأعمال العدائية في الأجواء الجنوبية.

وسجّلت طائرات استطلاع "إسرائيلية" دون طيار تحليقًا مكثفًا وعلى علو منخفض فوق مناطق متعددة، شملت الضاحية الجنوبية لبيروت، وعرمون - بشامون، وخلدة، بالإضافة إلى أجواء قرى الزهراني، وكفر حتّى، والخرايب ومحيطها، حيث استمر التحليق بشكل متواصل فوق معظم بلدات الجنوب.

وفي تطوّر جديد، شنّ الطيران "الإسرائيلي" المسيّر فجر اليوم الأربعاء غارة صاروخية استهدفت مقهى في بلدة حولا الجنوبية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة من الاستهدافات الجوية المتكرّرة نفّذها الطيران المعادي خلال ساعات الليل، في ظل صمت رسمي دولي حيال الخروقات المتكرّرة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب السيادة
