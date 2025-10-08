قال مدرّب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو، أمس الثلاثاء (7 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، إنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزّة، وذلك قبيل خوض "الأتزوري" مباراتَيه ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وقال غاتوزو للصحافيين: "نحن نعلم أننا مضطرّون لخوض المباراة؛ لأننا إن لم نفعل فسنُعتبر خاسرين بثلاثة أهداف دون ردّ.. أكرّر مرة أخرى أنّ ما يحدث للمدنيين الأبرياء، وللأطفال، أمر مؤلم للغاية، وتُمزّق قلبي رؤيته".

وشهدت مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء بطئًا ملحوظًا، مع توقّع وجود مساحات شاغرة كبيرة في ملعب "بلو إنرجي" الذي سيخضع لإجراءات أمنية واسعة النطاق.

وتابع غاتوزو "الأجواء لن تكون سهلة؛ لأنّ هناك نحو 10 آلاف شخص سيكونون خارج الملعب، و5 إلى 6 آلاف فقط داخله".

وأضاف: "نحن نريد التأهّل إلى كأس العالم، وكنت أفضّل أن نخوض المباراة على أرضنا أمام جماهير متحمّسة، كما حدث في بيرغامو قبل شهر، عندما فزنا على إستونيا 5 - 0".

وتحتلّ إيطاليا التي فشلت في بلوغ النهائيات في النسختين الأخيرتين، المركز الثاني في المجموعة التاسعة بفارق ست نقاط عن النرويج المتصدّرة، مع مباراة أقلّ منهما.

ويضمن الفريق المتصدّر فقط تأهّله المباشر إلى النهائيات المقرّرة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.

الكلمات المفتاحية