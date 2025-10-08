قال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إنّ "52 مليار دولار ما نحتاجه من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، بعد التوصّل إلى وقف إطلاق النار في القطاع".

وأضاف المسؤول الأممي، في حديث إلى قناة "الجزيرة"، الأربعاء (8 تشرين أول/أكتوبر 2025)، أنّ "80 في المئة من البُنى التحتية لقطاع غزة دُمّرت بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ "عملية إزالة الركام ستكون الخطوة الأولى في إعادة بناء قطاع غزّة".

وفي سياق متصل، كشفت صور أقمار صناعية جديدة التقطتها شركة Planet Labs PBC، عن حجم الدمار الهائل في غزة، حيث حَوَّل القصف "الإسرائيلي" المستمر منذ عامين جزءً كبيرًا من أراضيه إلى أرض قاحلة.

وأظهرت صور الشركة، مقرُّها في سان فرانسيسكو، أنحاء القطاع منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" عليه في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023 وحتى أيلول/سبتمبر 2025، حيث انهارت آلاف المنازل وتحوَّلت إلى أنقاض حجرية، وتحوَّلت حقول خضراء إلى غبار.

ووفقًا لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، فقد تضرَّر أو دُمِّر ما يُقدر بنسبة 80 في المئة من مباني غزة خلال هذه الفترة.

ومنذ 8 تشرين أول/أكتوبر 2023، يواصل كيان الاحتلال الصهيوني حرب إبادة جماعية على غزّة أسفرت عن أكثر من 67 ألفًا و181 شهيدًا وأكثر من 169 ألفًا و841 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة متصاعدة أزهقت أرواح 460 فلسطينيًا، منهم 154 طفلًا.

الكلمات المفتاحية