أعلنت حركة حماس، فجر اليوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وفي بيان رسمي، أكدت الحركة: "التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

ودعت حركة حماس ترامب والدول الضامنة للاتفاق ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما توافقوا عليه.

كما حيّت الحركة الشعب العظيم في قطاع غزّة وفي القدس والضفة وداخل الوطن وخارجه، والذي سجّل مواقف عزٍّ وبطولة وشرف لا نظير لها، وواجه مشاريع الاحتلال الفاشي التي استهدفته وحقوقه الوطنية، تلك التضحيات والمواقف العظيمة التي أفشلت مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" في الإخضاع والتهجير. وأكدت أن تضحيات الشعب لن تذهب هباءً، وأنها ستبقى على العهد، ولن تتخلّى عن الحقوق الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

ترامب

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع "إسرائيل" وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام، في قطاع غزة. وأشار ترامب، في منشور على "تروث سوشال"، إلى أنه سيتعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل، وعدّ هذا الإعلان: "يومًا عظيمًا للعالمين العربي والإسلامي و"إسرائيل" وللولايات المتحدة، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا".

قطر

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى اتفاق على جميع بنود تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق الأسرى "الإسرائيليين" والفلسطينيين، مؤكدًا أن الإعلان عن التفاصيل سيتم لاحقًا.



