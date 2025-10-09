رحبت الفصائل والحركات الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدة بصمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومين، مؤكدة أن عدم الرضوخ لمعادلة الإبادة أو الاستسلام أفشل مخططات العدو الصهيوني كافة.

حركة الجهاد الإسلامي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال "الإسرائيلي" لم يكن منحة من أحد. وقالت حركة الجهاد، في تصريح صحفي: "مع أننا لا ننكر الجهود العربية والدولية، نؤكد حجم التضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا الفلسطيني وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا قوات العدو وأظهروا شجاعة غير مسبوقة في القتال، ولولا ذلك، لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف ندًا قويًا على طاولة المفاوضات".

وتابعت: "لن ينسى شعبنا، في هذه اللحظات التاريخية، شهداءه العظام الذين كان لهم الدور الأهم في أن تبقى المقاومة صامدة، وتصل إلى هذه المحطة المهمة التي تستطيع فيها عقد ما اتفق عليه لإجبار العدو على وقف العدوان".

لجان المقاومة في فلسطين

بدورها، قالت لجان المقاومة في فلسطين :"إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء والأشقاء المصريين والقطريين والأتراك، من أجل وقف العدوان والمحرقة والإبادة الصهيونية في قطاع غزة، جاء ثمرة ونتيجة صمود غزة وشعبها المقاوم الأسطوري وتضحياته العظيمة بعد عامين من العدوان". ورأت أن الموقف والرد الموحد لفصائل المقاومة وعدم الرضوخ لمعادلة الإبادة أو الاستسلام أفشل مخططات العدو الصهيوني كافة، وعلى الرغم من فظاعة الجرائم وهول الدمار والمأساة الإنسانية، فقد فشل العدو ومن يدعمه في اقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه، وبقي شعبنا صامدًا مرابطًا على أرضه".

ودعت إلى استمرار جميع أدوات الضغط العربية والإسلامية والدولية على الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني لضمان تنفيذ الاتفاق، في جميع مراحله، ما يؤدي إلى انسحاب الجيش الصهيوني الكامل من قطاع غزة.

وختمت: "بكل فخر نحيي شهداء شعبنا الأبطال، من المدنيين العزل والقادة والمقاتلين في غزة والضفة وساحات المواجهة والإسناد كافة، في اليمن ولبنان والعراق وإيران، والذين قدّموا أطهر الدماء وأغلى الأرواح من أجل شعبنا وقضيتنا. ونوجه التحية لأسرانا وجرحانا، ونؤكد لهم جميعًا أن تضحياتهم ستظل خالدة وحاضرة في وجدان وعقول وقلوب أبناء الأمة وأحرار العالم، ومصدر فخرٍ وعزّةٍ وإلهامٍ لا ينضب".

الكلمات المفتاحية