خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي انطلاق القافلة الرابعة لعودة النازحين السوريين من شمال لبنان إلى سورية 

لبنان

العدو
لبنان

العدو "الإسرائيلي" يُواصل خروقاته للسيادة اللبنانية باعتداءات متكرّرة وتدمير للمنازل

2025-10-09 11:04
51

جدّد العدوّ "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس (9 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، خرقه للسيادة اللبنانية ووقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، في انتهاك واضح للقرار الدولي الرقم 1701، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية عند الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة.

في تفاصيل الاعتداء، أفادت قناة "المنار" أن قوات الاحتلال نفذت هجومًا مزدوجًا في الحي الجنوبي لبلدة ميس الجبل الجنوبية؛ حيث أقدمت طائرات العدو التجسسية على إلقاء قنابل قرب منازل المدنيين، تلاها توغل ميداني لقوة عسكرية نفذت عملية تفجير استهدفت أحد المنازل، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالغة بالمنازل المجاورة.

كما شهدت بلدة بليدا حادثة خطيرة، حين انفجر جسم مشبوه، ما أسفر عن إصابة أحد موظفي البلدية في أثناء قيامه بجولة تفقدية على ورش رفع الأنقاض في المنطقة. وقد نُقل المصاب إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل لتلقي العلاج.

تأتي هذه الاعتداءات بعد استهداف طائرة تجسس "إسرائيلية"، يوم أمس الأربعاء، بلدة حولا الجنوبية أربع مرات متتالية. كما أقدمت قوات الاحتلال على قصف مقهى في البلدة؛ فدمّر كليًا.

تُضاف هذه الخروقات إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات المتكرّرة التي يُمارسها العدوّ "الإسرائيلي" ضدّ الأراضي اللبنانية، وسط صمت دولي، ما يطرح تساؤلات جدية عن فعالية القرارات الدولية في حماية السيادة اللبنانية وضمان وقف دائم للأعمال العدائية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الحدود الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
انطلاق القافلة الرابعة لعودة النازحين السوريين من شمال لبنان إلى سورية 
انطلاق القافلة الرابعة لعودة النازحين السوريين من شمال لبنان إلى سورية 
لبنان منذ ساعة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يُواصل خروقاته للسيادة اللبنانية باعتداءات متكرّرة وتدمير للمنازل
لبنان منذ ساعة
الأمم المتحدة: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزّة
الأمم المتحدة: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزّة
لبنان منذ 13 ساعة
بيرم: ما يجري في غزّة سقوط أخلاقي عالمي.. والمقاومة ضمانة السيادة وحماية لكل الوطن
بيرم: ما يجري في غزّة سقوط أخلاقي عالمي.. والمقاومة ضمانة السيادة وحماية لكل الوطن
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
فلسطين منذ 17 دقيقة
"والا": اتفاق وقف إطلاق النار هو طلقة البداية فقط
عين على العدو منذ ساعة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يُواصل خروقاته للسيادة اللبنانية باعتداءات متكرّرة وتدمير للمنازل
لبنان منذ ساعة
هل تعود الحرب مع إيران؟
هل تعود الحرب مع إيران؟
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة