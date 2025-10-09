خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
انطلاق القافلة الرابعة لعودة النازحين السوريين من شمال لبنان إلى سورية 
لبنان

انطلاق القافلة الرابعة لعودة النازحين السوريين من شمال لبنان إلى سورية 

2025-10-09 11:15
69

في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؛ انطلقت قافلة العودة المنظمة للنازحين السوريين من طرابلس، بتنظيم من الأمن العام اللبناني، ضمن خطة الحكومة اللبنانية لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى سورية.

تضم القافلة عددًا كبيرًا من السوريين الذين حضروا مع أمتعتهم، وجرى توفير التسهيلات اللوجستية كلها من الجانب اللبناني، وذلك بإشراف رئيس شعبة لبنان الشمالي في دائرة الأمن القومي العقيد هادي حريري، وحضور العقيد عازار الشامي والعقيد طلال حمدان رئيس مركز طرابلس الإقليمي.

المرحلة الرابعة من العودة المنظمة انطلقت من طرابلس إلى معبر العريضة، وتشمل إعفاء جميع المغادرين من الرسوم، مع تقديم الخدمات لهم لتسهيل إجراءات العودة. 

هذا؛ وتمثل القافلة خطوة مهمة في جهود تسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، وتأكيد التزام الحكومة اللبنانية بتوفير الدعم اللازم لكل السوريين.

كما يذكر أن العودة المنظمة تمت بالتتسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية المعنية.

لبنان النازحون السوريون سورية
