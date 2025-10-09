خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"والا": اتفاق وقف إطلاق النار هو طلقة البداية فقط

2025-10-09 11:18
أكد موقع "والا الإسرائيلي" أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان بمثابة الطلقة الافتتاحية لآلية كاملة، في إطارها سيتم خلال أيام الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء المحتجزين في قطاع غزة، مع انسحاب قوات الجيش "الإسرائيلي" باتجاه الخط المتفق عليه. 

وهذا هو الجدول الزمني المتوقع، بحسب الموقع:

- اليوم الخميس (9 تشرين الأول 2025): عند الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00) سيجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. وعند الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00) ستجتمع الحكومة.

والتصويت في الحكومة مطلوب فقط للمصادقة على إطلاق سراح الأسرى، ولا حاجة للمصادقة على باقي بنود الاتفاق، لأن المجلس الوزاري كان قد وافق فعليًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن مبادئه الخمسة.

- يوم الجمعة (10 تشرين الأول 2025): سينسحب الجيش "الإسرائيلي" إلى الخط المحدد، وهو "الخط الأصفر" مع بعض التعديلات، بحيث تسيطر "إسرائيل" في النهاية على 53% من قطاع غزة.

وبعد 72 ساعة -ووفقًا للاتفاق- تلتزم حركة حماس بالإفراج دفعة واحدة عن 20 أسيرًا حيًّا دون أي مراسم، بالإضافة إلى تسليم جثامين 28 قتيلًا. وهناك حالة من عدم اليقين بشأن أماكن وجود 9 من بين هؤلاء القتلى. ومن المحتمل أن يتم تقديم موعد الإفراج عن الأسرى إلى يوم السبت.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "إسرائيل" ويلقي خطابًا في الكنيست يوم الأحد، بعد أن دعاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما للحضور إلى القدس.

