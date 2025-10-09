خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الشهيد الهاشمي.. القائد الذي جمع العلم والجهاد

فلسطين

 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
فلسطين

 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ

2025-10-09 12:19
17

يترقب الفلسطينيون، في قطاع غزّة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق، وتأكيد حركة حماس تسليمها لائحة بأسماء الأسرى ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من "الاتفاق". وقد عمّت أجواء من الفرح الحذر، في أرجاء القطاع، على الرغم من استمرار الغارات "الإسرائيلية" حتّى بعد الإعلان عن التفاهمات.

هذا؛ ويواصل، في اليوم الـ734 من العدوان على غزّة، جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جراء الغارات على مناطق متعدّدة من القطاع. وقد نفّذ الطيران الحربي سلسلة من الغارات العنيفة على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة غزّة، كما قام بتفجير عربات مفخخة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. 

على الرغم من إعلان "الاتفاق"، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال استمرار "العمليات العسكرية" (الاعتداءات) داخل مدينة غزّة، وعدّها "منطقة قتال"، مؤكدًا منع الوصول إلى أي منطقة يوجود فيها جنوده.

في مدينة غزّة، استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء غارات جوية "إسرائيلية". وفي المحافظة الوسطى، أطلق جيش الاحتلال النار في المناطق الشمالية والشرقية، وقتل ثلاثة فلسطينيين زاعمًا إنهم هاجموا أحد مواقعه العسكرية وسط القطاع. كما استشهد فلسطينيان قرب مركز لتوزيع المساعدات الأميركية شمال مخيم النصيرات.

أما في جنوب القطاع، فقد شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، أحدهم قرب مركز لتوزيع المساعدات الأميركية جنوبًا.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، والمستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 67,183 شهيدًا و169,841 مصابًا، في ما بلغت الحصيلة، منذ الثامن عشر من مارس/أذار الماضي وحده، 13,588 شهيدًا و57,800 جريح.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة 
وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة 
فلسطين منذ 12 دقيقة
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
فلسطين منذ 18 دقيقة
ترحيب فلسطيني باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
ترحيب فلسطيني باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
فلسطين منذ ساعتين
حماس تعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
حماس تعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
"إسرائيل هيوم" تعلن عن خريطة الطريق خلال الساعات القادمة
عين على العدو منذ دقيقتين
وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة 
وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة 
فلسطين منذ 12 دقيقة
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
فلسطين منذ 18 دقيقة
"إسرائيل هيوم": التحدّيات تنتظر "إسرائيل" بعد "صفقة" وقف إطلاق النار
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة