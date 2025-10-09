يترقب الفلسطينيون، في قطاع غزّة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق، وتأكيد حركة حماس تسليمها لائحة بأسماء الأسرى ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من "الاتفاق". وقد عمّت أجواء من الفرح الحذر، في أرجاء القطاع، على الرغم من استمرار الغارات "الإسرائيلية" حتّى بعد الإعلان عن التفاهمات.

هذا؛ ويواصل، في اليوم الـ734 من العدوان على غزّة، جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جراء الغارات على مناطق متعدّدة من القطاع. وقد نفّذ الطيران الحربي سلسلة من الغارات العنيفة على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة غزّة، كما قام بتفجير عربات مفخخة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

على الرغم من إعلان "الاتفاق"، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال استمرار "العمليات العسكرية" (الاعتداءات) داخل مدينة غزّة، وعدّها "منطقة قتال"، مؤكدًا منع الوصول إلى أي منطقة يوجود فيها جنوده.

في مدينة غزّة، استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء غارات جوية "إسرائيلية". وفي المحافظة الوسطى، أطلق جيش الاحتلال النار في المناطق الشمالية والشرقية، وقتل ثلاثة فلسطينيين زاعمًا إنهم هاجموا أحد مواقعه العسكرية وسط القطاع. كما استشهد فلسطينيان قرب مركز لتوزيع المساعدات الأميركية شمال مخيم النصيرات.

أما في جنوب القطاع، فقد شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، أحدهم قرب مركز لتوزيع المساعدات الأميركية جنوبًا.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، والمستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 67,183 شهيدًا و169,841 مصابًا، في ما بلغت الحصيلة، منذ الثامن عشر من مارس/أذار الماضي وحده، 13,588 شهيدًا و57,800 جريح.

