خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة 

تحقيقات ومقابلات

تحقيقات ومقابلات

الشهيد الهاشمي.. القائد الذي جمع العلم والجهاد

2025-10-09 12:24
13
يوسف جابر - محرر

105 مقالاً

يروي معاون رئيس المجلس التنفيذي للشؤون الإعلامية، الحاج عبد الله قصير، وابن بلدته دير قانون النهر، بعضًا من محطات حياة الأمين العام السابق السيد هاشم صفي الدين، انطلاقًا من سفره إلى إلى الجمهورية لطلب العلوم الدينية، وفعاليته ومجموعة من الطلاب اللبنانيين في الميدان العلمي، والعسكري، والإداري، بمواكبة من سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، الذي كان يزورهم خلال سفره للجمهورية ويعوّل عليهم مستقبلًا في مسيرة حزب الله.

وفي حديثه لموقع العهد الإخباري، يشير الحاج قصير إلى أنَّ السيد نصر الله وبعد تسلمّه منصب الأمين العام عام 1992، طلب من تلك المجموعة العودة إلى لبنان، وسلّم السيد صفي الدين مسؤولية منطقة الجنوب، التي شهدت تطورًا في مختلف مجالات العمل، ليتسلم بعدها رئاسة المجلس التنفيذي لما يمثّله من نموذج قيادي إداري وأخلاقي، ويلفت إلى أنَّ أبز ميّزات الشهيد الهاشمي هي إخلاصه في العمل وهمُّ تطويره.

وبيّن حجم الثقة التي كان يمنحها السيد نصر الله للشهيد الهاشمي، حتى كلّفه الحضور في الساحات الجهادية، فكانت له إطلالات على الأنشطة الجهادية والاستعراضات والمناورات وحتى ساحات المعركة، مضيفًا أنَّ الشهيد الهاشمي كان يكسب احترام مسؤولي الوحدات الجهادية.

وفي سياق مختلف، تطرق الحاج قصير إلى الجانب العلمائي في شخصية الشهيد الهاشمي، كاشفًا أنَّ سماحته كان قد أنجز قبل شهادته تأليف شرح نهج البلاغة، وهو مشروع ضخم أخذ منه سنوات.

وعن الجانب الإعلامي، يوضح أنَّ الشهيد الهاشمي كان مُدركًا لأهمية دور الإعلام في حياتنا، وبالتالي كان مهتمًا بتطوير وسائل حزب الله الإعلامية، وكان يعتقد أن المقاومة ليست مجرد سلاح، بل ثقافة مجتمع، ما يتطلب أن تكون حاضرة في الجانبين الإعلامي والثقافي.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله عبد الله قصير
إقرأ المزيد
المزيد
الشهيد الهاشمي.. القائد الذي جمع العلم والجهاد
الشهيد الهاشمي.. القائد الذي جمع العلم والجهاد
تحقيقات ومقابلات منذ 13 دقيقة
الوجه الآخر للشهيد الهاشمي.. الإنسان القريب من القلوب
الوجه الآخر للشهيد الهاشمي.. الإنسان القريب من القلوب
تحقيقات ومقابلات منذ يومين
الشهيد الهاشمي.. عالمٌ عامل وقائدٌ للقلوب
الشهيد الهاشمي.. عالمٌ عامل وقائدٌ للقلوب
تحقيقات ومقابلات منذ 5 أيام
المهن الحرة في صلب الرؤية الاستراتيجية للسيدين الشهيدين
المهن الحرة في صلب الرؤية الاستراتيجية للسيدين الشهيدين
تحقيقات ومقابلات منذ 5 أيام
مقالات مرتبطة
يوميات أولي البأس | 09 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 09 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ 10 دقائق
الشهيد الهاشمي.. القائد الذي جمع العلم والجهاد
الشهيد الهاشمي.. القائد الذي جمع العلم والجهاد
تحقيقات ومقابلات منذ 13 دقيقة
عوائل الشهداء تعاهد سيد شهداء الأمة.. قدّمنا أولادنا ومستعدون للمزيد
عوائل الشهداء تعاهد سيد شهداء الأمة.. قدّمنا أولادنا ومستعدون للمزيد
خاص العهد منذ ساعتين
بالصور| التعبئة التربوية في LAU تُقيم عشاءها الانتخابي السنوي برعاية الوزير بيرم
بالصور| التعبئة التربوية في LAU تُقيم عشاءها الانتخابي السنوي برعاية الوزير بيرم
لبنان منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة